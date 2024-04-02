الثلاثاء 02 أبريل 2024
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مصر

"التعليم" تعلن رابط منصة امتحانات الطلبة المصريين في الخارج

موقع وزارة التربية
موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، إلكترونيا.

موعد امتحانات المصريين في الخارج

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبارات تبدأ فى التاسعة صباحًا، وفقًا للجداول المقررة.

 

رابط تحميل امتحانات المصريين في الخارج

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج، تعقد عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.  

 

جدول اختبارات أبناء الخارج 

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام لطلاب المصريين بالخارج في صفوف النقل بالابتدائية يوم 18 مايو المقب، على أن تبدأ الطلاب بدءًا من الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي يوم 25 مايو المقبل، وفقًا للجداول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الفني، أمس الإثنين.

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الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات أبناء الخارج 

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني، كالتالى:

- الطلاب الجدد سداد رسوم مقابل خدمة امتحان ابناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار.

- التقديم الالكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني من خلال المنصة الالكترونية.

- تسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي وأصل بيان نجاح العام الماضي وأصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) وبيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.

- يتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي "19 شارع أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس".

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