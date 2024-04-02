الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية.. اعرف الشروط

جريدة الدستور

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، بوزارة التربية والتعليم والتعلم الفني، فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

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وأكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية، عن فتح باب التقديم في منتصف شهر أبريل المقبل 2024.


وحددت الوزارة، طريقة التقديم في المدارس اليابانية، وذلك من خلال الدخول على رابط التقديم في المدارس اليابانية من خلال الضغط على هذا الرابط

 

https://ejs4students.moe.gov.eg/disclaimerstudents/

ثم قراءة شروط التقديم في المدارس اليابانية المصرية والأوراق المطلوبة، والأعمار المناسبة جيدًا، والضغط على أوافق على جميع الشروط والأحكام.

ثم الضغط على التقديم للمدارس واتباع الخطوات التالية:

-كتابة الرقم القومي للطفل أو الطفلة والمدون في شهادة الميلاد.

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-إدخال سن الطفل باليوم والشهر والسنة.

-اختيار المرحلة المتقدم لها الطفل.

-الضغط على علامة صح للتأكد من كون المستخدم إنسان وليس برنامج حاسوب.

-الضغط على التالي واستكمال البيانات.

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