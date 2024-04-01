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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوى الجزء 8 .. ملخص أحداث الحلقة 22

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

ملخص أحداث الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى الجزء 8، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية البحثية فور إنتهاء العرض الأول للحلقة الثانية والعشرون لما شاهدته من أحداث كوميدية.

أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22

ويرصد الدستور في التقرير التالي أحداث الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى الجزء 8.


حيث شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى الجزء 8، أحداث كوميدية مثيرة ومشوقة بقدوم هجرس لدوار الكبير للتقدم إلى قريبة مربوحة بعد ما أقنعه الكبير بذلك، وجلس هجرس مع الغوريلا ولم يتعرف عليها ولكن فجأة خلعت الغوريلا الملابس التي ترتديها وظل هجرس يردد ملعونة للكبير وهرب إلى خارج الدوار، ثم جاء دكتور للكشف على قريبة مربوحة ولكن طلبت منه مربوحة عدم الاقتراب لها وأثناء الكشف عليها تحدث المفاجأة.

"الكبير أوى الجزء 8" الحلقة 22.. الكبير يحاول التخلص من الغوريلا


حيث يتفاجأ الكبير ودكتور ربيع ان قريبة مربوحة ما هي الا غوريلا مما يصيبهم الصدمة خاصة الكبير الذي عرف  بأمر الغوريلا التي أخفتها مربوحة عنه وانها قامت بشراؤها أونلاين وذلك  خلال أحداث الحلقة لثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة On، وحاولت مربوحة تبرير موقفها وقالت  أنها طلبت نسناس أونلاين لتسليتها وجاء بالخطأ غوريلا.

وحاول الكبير تهريب الغوريلا خارج الدوار وأخذها بالسيارة إلى الخارج ولم يستطيع ضرب الرصاص عليها وتركها وحيدة ليخرج عليه المطاريد وتظهر الغوريلا وتقوم بالدفاع  عنه وضرب المطاريد  و أثناء دفاعها عن الكبير تتلقى رصاصة بدل من الكبير  لينقذها الكبير ويحبها لأنها دافعت عنه وأخذها مرة أخرى إلى الدوار.

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22 تطورات سريعة بعد اكتشاف الكبير لأمر الغوريلا التي تقوم مربوحة باخفائها في الدوار ويبدأ الكبير خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8 في الاهتمام بالغوريلا بعد أن أنقذت حياته من المطاريد.

أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22

ودارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 في إطار كوميدي حول الغوريلا التي بدأ الكبير في الاهتمام بها بشكل كبير  وقام بوضعها في غرفته الخاصة والاهتمام بطعامها وشرابها  كما أخذها الكبير في نزهة خارج الدوار وهو ما أثار غيرة زوجته مربوحة والتي شعرت بأن حب عمرها ستستحوذ عليه أنثى أخرى
وبعد تعافي الغوريلا بدأ الكبير يخرج معها ويرقص، مما أثار غصب «مربوحة» وغيرتها لدرجة أنها ارتدت ماسك دب لتغري الكبير وينجذب لها.

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"الكبير أوى الجزء 8" الحلقة 22.. الكبير يحاول التخلص من الغوريلا

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مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22| استدعاء دكتور ربيع للكشف على غوريلا

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