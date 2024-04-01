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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8.. موعد الحلقة 22

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

موعد الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، ارتفعت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، لمتابعة الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.


موعد الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 

ويقدم موقع "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل عرض الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

مسلسل الكبير أوي 8، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

مسلسل الكبير اوي 8 لـ أحمد مكي ملخص الحلقة 21


موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

تعرض الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد القنوات حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

يتسبب مسلسل الكبير أوي 8 في خلق حالة من الكوميديا، أدي إلى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

 

قصة مسلسل الكبير أوي 8


وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.
 

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تفاصيل وجود الغوريلا بمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل إعجاب ملحوظ من المشاهدين خلال ال7 أجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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