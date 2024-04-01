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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير اوي 8 لـ أحمد مكي ملخص الحلقة 21

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

ملخص الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية من محبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي، قبل مشاهدة الحلقة الجديدة اليوم.


أحداث الحلقة 21 مسلسل الكبير اوي الجزء 8

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي ملخص مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة الواحد والعشرون أمس.

حيث بدأت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8، بنزول الكبير من غرفة نومه بالبندقية بعد سماع صوت صريخ في الدوار ظنا منه انهم  المطاريد الذي حذره منهم مأمور قسم المزاريطة  لتقول له مربوحة أن هذا صوت لقريبتها التي جاءت لها من مدغشقر وتدعى «غوريا»،

وجوني جلس مع الكبير والذي يطلب منه تركيب كاميرات مراقبة بالدوار خشية اقتحام المطاريد للدوار ثم يطلب الكبير من هجرس ملازمة مربوحة في كل خروجاتها.

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تفاصيل وجود الغوريلا بمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وسأل الكبير جوني وهجرس عما فعلوه مع تاجر المبيدات من أجل القضاء على حشرة  الحفار ويكذب عليه جوني ويخبره أن كل شئ جيد ويهرب هجرس وجوني من الدوار خشية افتضاح أمرهم بتسليم الأموال للشخص الخطأ. 

وتذهب مربوحة لرؤية الغوريلا وتجد عندها العترة وهي ممسكه بيه فيطلب منها العترة، أن تجعلها تتركه ويساومها على عدم إخبار الكبير مقابل اقناع الكبير بذهابه للرحلة مع أصدقاؤه ثم تقوم  مربوحة بالاستعانة بالغوريلا لتساعدها في أعمال المنزل، ويراها جوني ويصاب بالخوف والصدمة، وقدرة  مربوحة على ترويض الغوريلا ويكشف الكبير كذبة جوني وهجرس بشأن الحفار وضياع الأموال.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 21

ويحضر الكبير الي الدوار فيج هجرس ويؤكد له أنه علم بموضوع ضياع الأموال وان هجرس السبب في ذلك.

ويحاول هجرس إسناد التهمة الي جوني خوفا من عقاب الكبير ولكن الاخير لا يسمح له بان يتكلم ويطلب منه. رد ال 10 الاف جنيه ثمن المبيدات ولكن هجرس يؤكد للكبير إنه لا يمتلك هذا المبلغ فيقترح عليه الكبير الزواج وان لديه عروسة جيدة تناسبه فيفرح هجرس بذلك وتنتهي الحلقة فهل ينجح الكبير في التخلص من غوريا.


قنوات بث مسلسل الكبير اوي 8

ويقدم موقع "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل عرض حلقة الإعادة للحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

وتدور أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.
 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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