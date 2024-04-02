الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة ٢٢

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

موعد الاعادة للحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ازدادت معدلات البحث، بتلك الكلمات الدلالية البحثية، من محبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي، عبر محركات البحث العالمية جوجل،  لمشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لمن فاته مشاهدتها، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.


قنوات بث المسلسل

ويقدم موقع "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل عرض حلقة الإعادة للحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it


موعد عرض الاعادة للحلقة  الثانية والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8

تعرض حلقة الإعادة للحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الكبير اوي، الساعة الـ3 فجرًا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.
 

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

وتدور احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.
 

تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل الكبير 8 لـ أحمد مكي | نجوم الفن | الموجز

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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