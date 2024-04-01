الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط الحصول على جداول اختبارات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط جداول امتحانات الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاطلاع على الجدول من خلال الرابط 

 

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وكان قد قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، بزيارة مستشفى الناس للأطفال، بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث كان في استقباله ورافقه خلال زيارته، وحاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفى الناس، والعميد مصطفى فايد مدير الأمن والمشروعات.
وأكد الدكتور رضا حجازى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بمجالى الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن ما نشهده الآن على أرض الواقع فى مستشفى الناس يؤكد هذا الاتجاه، وذلك من خلال سعتها الاستيعابية وقدرتها وأجهزتها الحديثة وأطبائها من كل أنحاء العالم، وإجراء العمليات الجراحية النادرة للأطفال.

وأضاف الوزير أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تنفيذ المبادرات الرئاسية بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لتحقيق مستوى أفضل لصحة أبنائنا الطلاب.

كما أشاد الوزير بهذا الصرح العظيم، موجها الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الناس على كافة الجهود والخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمرضى، والتركيز على بناء القدرات والتنمية المهنية للأطباء والعاملين بها، مما يؤكد على التطور المستمر والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية للأطفال والمواطنين، وفقًا لأفضل معايير الجودة الصحية.

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كما أعرب عن فخره واعتزازه بوجود هذا النموذج من المستشفيات القائمة على العمل الإنسانى ومشاركة المجتمع المدنى.

واطلع الوزير خلال زيارته على سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، حيث يقدم خدماته بالمجان في تخصصات جراحات القلب والعيوب الخلقية للأطفال.

وتفقد الوزير خلال زيارته غرف الأطفال واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما أثنى على الجهود المبذولة بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمة بالمجان للأطفال، مثمنًا جهود الفرق الطبية بالمستشفى.

كما تفقد الوزير غرفة العناية المركزة والتى تضم أحدث الأجهزة فى الشرق الأوسط، ووحدات الأشعة الحديثة، كما شاهد ⁠أحدث الأجهزة الطبية بالمستشفي.

وأثناء الزيارة، تفقد الوزير بعض الحالات المرضية للأطفال ممن يستعدون للجراحة وآخرون في مرحلة النقاهة ما بعد العمليات الجراحية.

كما قام الوزير خلال الزيارة، بالاطمئنان على الأطفال من المرضى الفلسطينيين الذين يتم علاجهم في المستشفى جنبا إلى جنب مع أشقائهم من مصر، كما اطمأن على ما يتم تقديمه لهم من أوجه الدعم النفسي والمعنوي.

والجدير بالذكر أن مستشفى الناس تعد مستشفى خيري وتقدم جميع خدماتها بالمجان وتبلغ مساحتها ٣٠ ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، كما يضم 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية. وقد تم افتتاح المستشفى عام 2019، وتم مناظرة أكتر من ٢٠ ألف حالة من خلال العيادات الخارجية للمستشفى، بالإضافة إلى إجراء أكثر من ٧٠٠٠ عملية حتى الآن.

 

رابط جداول امتحانات الدبلومات الفنية موقع وزاره التربيه والتعليم الصحه والتعليم الطلبة والطالبات الدكتور رضا حجازي

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