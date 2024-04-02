الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. خبير تربوي يطالب بإدخال مناهج جديدة ترتبط بالذكاء الاصطناعي

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي،  أنه مع بدء فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد  الفتاح السيسي، فإن هناك عددا من المطالب في قطاع  التعليم وفيي ملف المناهج، مؤكدا  ضرورة الاستمرار في تطوير المناهج بعد أن وصل قطار التطوير إلى الصف السادس الابتدائي حاليا.

 الاهتمام بإدخال مناهج جديدة  ترتبط بالذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال

وأضاف ليغطي المرحلة الإعدادية والثانوية خلال السنوات المقبلة بما يحقق تنمية قدرات الطلاب على التفكير والابداع وحل المشكلات مع الاهتمام بإدخال مناهج جديدة  ترتبط بالذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، ومراعاة تناسق تلك المناهج مع بعضها البعض  

التوسع في تعيين المعلمين بما يغطى العجز في أعدادهم

وفي ملف المعلمين، قال شوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ضرورة التوسع في تعيين المعلمين بما يغطى العجز في أعدادهم، مع الاستمرار في خطة تعيين ٣٠ الف معلما سنويا والتوسع في اعداد المرشحين اليها مع اعطاء الأولوية للصفوف والمواد الدراسية التى بها عجز اكبر.

وفي ملف المدارس، شدد الخبير التربوي، قائلا " نأمل التوسع في بناء المدارس لتغطي الزيادة الكبيرة في اعداد التلاميذ الملتحقين سنويا بما يقضى على التسريب من جذوره، مع الاهتمام ببناء   مدارس جديدة في المناطق النائية والمحرومة، مع اعطاء دورا اكبر للقطاع الخاص في بناء المدارس بعد نجاح تجربة القطاع الخاص في  هذا الملف خلال السنوات السابقة".

استكمال إدخال التكنولوجيا الحديثة من سبورات ذكية  والاجهزة الرقمية بالمدارس

وفيما يخص ملف رقمنة قطاع التعليم، قال شوقي، أنه من خلال استكمال إدخال التكنولوجيا الحديثة من سبورات ذكية  والأجهزة الرقمية بالمدارس، فضلا عن توفير شبكات الانترنت فائقة السرعة بها، وتعميم الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني في كل مراحل التعليم  .

واختتم أنه فيما يخص محو الامية، لا بد من تكثيف الجهود  المبذولة في  محو الأمية بما يقضى على تلك المشكلة التي تعوق  أي تنمية مجتمعية، مع اعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في هذا الملف  .

مؤسسات المجتمع المدني محو الأمية المناهج تعيين المعلمين المواد الدراسية

مواد متعلقة

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

براءة السادات.. بطلة سلوى بكر: نحن منافقون و«كله قشرة من بره»

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أطول سارى فى العالم.. رمز العزة والفخر فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. 7 محاور شاملة.. الرئيس يعلن مستهدفات العمل الوطنى فى الولاية الجديدة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق