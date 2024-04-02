رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. خبير تربوي يطالب بإدخال مناهج جديدة ترتبط بالذكاء الاصطناعي

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أنه مع بدء فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن هناك عددا من المطالب في قطاع التعليم وفيي ملف المناهج، مؤكدا ضرورة الاستمرار في تطوير المناهج بعد أن وصل قطار التطوير إلى الصف السادس الابتدائي حاليا.

الاهتمام بإدخال مناهج جديدة ترتبط بالذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال

وأضاف ليغطي المرحلة الإعدادية والثانوية خلال السنوات المقبلة بما يحقق تنمية قدرات الطلاب على التفكير والابداع وحل المشكلات مع الاهتمام بإدخال مناهج جديدة ترتبط بالذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، ومراعاة تناسق تلك المناهج مع بعضها البعض

التوسع في تعيين المعلمين بما يغطى العجز في أعدادهم

وفي ملف المعلمين، قال شوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ضرورة التوسع في تعيين المعلمين بما يغطى العجز في أعدادهم، مع الاستمرار في خطة تعيين ٣٠ الف معلما سنويا والتوسع في اعداد المرشحين اليها مع اعطاء الأولوية للصفوف والمواد الدراسية التى بها عجز اكبر.

وفي ملف المدارس، شدد الخبير التربوي، قائلا " نأمل التوسع في بناء المدارس لتغطي الزيادة الكبيرة في اعداد التلاميذ الملتحقين سنويا بما يقضى على التسريب من جذوره، مع الاهتمام ببناء مدارس جديدة في المناطق النائية والمحرومة، مع اعطاء دورا اكبر للقطاع الخاص في بناء المدارس بعد نجاح تجربة القطاع الخاص في هذا الملف خلال السنوات السابقة".

استكمال إدخال التكنولوجيا الحديثة من سبورات ذكية والاجهزة الرقمية بالمدارس

وفيما يخص ملف رقمنة قطاع التعليم، قال شوقي، أنه من خلال استكمال إدخال التكنولوجيا الحديثة من سبورات ذكية والأجهزة الرقمية بالمدارس، فضلا عن توفير شبكات الانترنت فائقة السرعة بها، وتعميم الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني في كل مراحل التعليم .

واختتم أنه فيما يخص محو الامية، لا بد من تكثيف الجهود المبذولة في محو الأمية بما يقضى على تلك المشكلة التي تعوق أي تنمية مجتمعية، مع اعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في هذا الملف .