الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خبير تربوى يطالب بالاستعانة بأساتذة الجامعات لتحديد مهارات الطلاب

عاصم حجازي الخبير
عاصم حجازي الخبير التربوي

قال عاصم حجازي، الخبير التربوي، إن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد أن التعليم المصري قد حقق طفرات كبيرة في السنوات الأخيرة والتي شملت تطوير التعليم الفني واستحداث تخصصات وبرامج ومدارس جديدة، كذلك تطوير مناهج التعليم العام في كافة مراحله، بالإضافة إلى قفزات هائلة في تطوير التعليم الجامعي.. ولكن لأن مسيرة التطوير بدأت ولن تتوقف فهناك الكثير أيضًا مما نطمح إليه، ونتمنى أن يكون في الولاية الجديدة للرئيس السيسي.

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024

وشدد الخبير التربوي أولها التوجيه بتحقيق  الربط الكامل بين التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، ويمكن أن يتم ذلك من خلال العمل على تنسيق الجهود المبذولة لضمان تحقيق أكبر قدر من الاتساق والتناغم والتكامل، ووجود رؤية مشتركة لتحقيق الأهداف العامة للنظام التعليمي، ويمكن  إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والذي يمكن أن يضم لجنتين إحداهما  اللجنة العليا للتعليم قبل الجامعي والأخرى اللجنة العليا للتعليم العالي، ويتولى المجلس الأعلى للتعليم التنسيق بين أعمال اللجنتين لضمان تحقيق الاتساق واستمرار العطاء في بعض برامج الرعاية الخاصة كمدارس المتفوقين مثلًا.

وطالب الخبير التربوي، بضرورة الاستعانة باساتذة الجامعات في الكليات المختلفة لتحديد الحد الأدنى من المهارات والمعلومات التي ينبغي على الطالب اكتسابها قبل الالتحاق بالدراسة الجامعية كل في تخصصه، ومن ثم تضمينها في مناهج التعليم قبل الجامعي لضمان تأهل الطالب بشكل جيد قبل الالتحاق بالبرامج الدراسية المختلفة.

txt

10 سنوات إنجاز.. مدارس دولية ويابانية ومتفوقين وتعليم تكنولوجي.. أبرز ما حققته مصر بمجال التعليم

وأشار "حجازي" إلى ضرورة العمل على إحداث ثورة حقيقية في المناهج من خلال الاعتماد على الكيف وليس الكم، فليس من الجيد أن يدرس الطالب كمًا كبيرًا من المعلومات ينساها بمجرد انتهاء الامتحان وتتسبب له في نفور من المادة والشعور بالعجز وفقدان الثقة بالنفس، ولكن الاهتمام  يجب أن يكون أولًا بربط المناهج بالحياة والواقع الذي يعيشه الطالب، وثانيًا بتعليم الطلاب أساسيات العلوم والتي يحددها أهل التخصص، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر  ومهارات التفكير يضمن لهم توجهًا إيجابيًا نحو التعليم وقدرة على مواصلة التعلم والتحصيل وتطوير مهاراته ومعلوماته.

كما طالب بتدريس مقرر عن التفكير النقدي في بداية المرحلة الإعدادية، وتدريس مقرر عن التفكير الابتكاري في بداية المرحلة الثانوية، والإكثار في المناهج من الأنشطة الاستكشافية والتطبيقات العملية.

وشدد على تطوير مقرر ريادة الأعمال وتضمينه أنشطة تتعاون فيها وزارة التربية والتعليم مع رواد الأعمال من خلال ندوات وورش عمل وغيرها.

وفيما يتعلق بالتقويم، قال الخبير التربوي، فإننا لازلنا في بدايات التطوير وما نطمح إليه فيما يتعلق بالتقويم هو إنشاء بنوك أسئلة حقيقية وفقًا للمعايير العلمية وليس مجرد تجميع لأسئلة لم يتم التأكد علميًا من جودتها.

وطالب "حجازي"، بإنشاء الهيئة القومية للقياس والتقويم وتكون مهمتها التدريب على إنشاء بنوك الأسئلة في التعليم العالي وقبل الجامعي، والإشراف على إعداد بنوك الأسئلة واعتماد بنوك الأسئلة للمواد والبرامج المختلفة.

وفيما يتعلق بالأمور التنظيمية، طالب الخبير التربوي، الحرص على استقرار الخريطة الزمنية قبل بدء العام الدراسي لكافة المراحل والسنوات الدراسية وعدم إجراء أي تعديلات عليها أثناء العام الدراسي إلا للضرورة القصوى، والعمل على ابتكار وسائل وطرق جديدة لتمويل التعليم.

واختتم بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للثانوية العامة بهدف توفير أكبر قدر من المرونة في إدارة هذه المرحلة التعليمية المهمة وإجراء تعديلات تشريعية أخرى على قانون مكافحة الغش تتضمن عقوبات أكثر ردعًا يتم تطبيقها على الطالب والمعلم وولي الأمر المتورطين في تسهيل الغش أو التسريب أو التداول.

استحداث تخصصات وبرامج ومدارس جديدة التعليم الفنى برامج الرعاية الخاصة المجلس الأعلى للتعليم إعداد بنوك الأسئلة مخصصات الإنفاق على التعليم إجراء تعديلات تشريعية

مواد متعلقة

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

انطلاق فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية التربية بجامعة أسيوط

أصحاب حقوق.. «قادرون باختلاف» فى المدارس والجامعات: تيسيرات غير مسبوقة.. ومشاركة فعالة

تامر شوقى: مطالبات أولياء الأمور بتخفيف المناهج قرار غير تربوى

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

خبير تربوى: التعليم الجامعى فى مصر تحول إلى مرحلة عالمية فى عهد الرئيس السيسى

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى بالمنيا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل ساعات من حلف اليمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

احتفالات الحياة بالفوز بدورة المتحدة الرمضانية

نهائى دورى المتحدة.. عمرو الفقى يسلم الكأس للحياة

خشوع وبكاء.. صلاة التروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"