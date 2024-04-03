الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"تعليم الجيزة" تنفى انتشار "الجديرى المائى" بمدرسة فى حدائق أكتوبر

أشرف سلومة
أشرف سلومة

كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حقيقة وجود حالات عدوى جديري مائي بين طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات.

وأكد أشرف سلومة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه بعد استغاثة أولياء الأمور بانتشار عدوى جديري مائي بين الطلاب، تم إرسال لجنة من الصحة لمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات.

"التعليم" تعلن رابط منصة امتحانات الطلبة المصريين في الخارج

وشدد سلومة على أن نتائج فحوصات اللجنة الطبية لم تثبت أي حالة مصابة بمرض الجديري المائي.

وكشف مدير المديرية عن أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، لاطمئنان أولياء الأمور على أبنائهم.

جدير بالذكر أنه كانت أثيرت حالة من الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا، بعد استغاثة أولياء أمور طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات من انتشار عدوى جديري مائي بالمدرسة.

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التعليم توجه بإضاءة جميع المنشآت التعليمية باللون الأزرق تضامنا مع اليوم العالمي للتوحد


وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم، بإضاءة جميع المنشآت التعليمية التابعة لها بداية من مبنى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس باللون الأزرق "شعار التوحد"؛ للتضامن والمشاركة في الحملة العالمية (Light It Up Blue) للتوعية باليوم العالمي للتوحد.

وتأتي مشاركة وزارة التربية والتعليم بهذه الخطوة حرصا منها على نشر التوعية بالتوحد والحاجة الماسة لتحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي التوحد ودمجهم داخل المجتمع واستغلال قدراتهم وتمكينهم بالشكل الأمثل.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على وضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز، لذلك تعمل الوزارة جاهدة على دعم أداء المعلمين للتعامل مع الفئات المدمجة، وذلك من خلال تنفيذ حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوي الإعاقة تم تقديمها لاكثر من 105 آلاف معلم وإخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة بكل المحافظات.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بعقد شراكات مختلفة مع مؤسسات المجتمع المدنى لتجهيز وتشغيل غرف مصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة البسيطة، حيث بلغ العدد الإجمالى لهذه الغرف حتى الآن 647 غرفة مصادر، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم والتوسع في استيعاب أبنائنا من ذوى الإعاقة.

كما أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن تعديل مواد القرار الوزاري 291 و252 لتعديل نسب أسئلة الامتحانات المقالية إلى موضوعية وإصدار الكتاب الدورى رقم 9 لسنة ٢٠٢٤ بشأن تخصيص نسبة (٥%) كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك وفق آليات تطبيق القرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.

وفي ذات الإطار، حرصت الوزارة على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم، من خلال تضمين إشارات للكلمات الأكثر تكرارًا والأكثر ألفة لطلاب الصم وضعاف السمع في كتب القيم واحترام الآخر بداية من الصف الثالث الابتدائي؛ وذلك لتيسير التعامل مع هؤلاء الطلاب.

وتحرص وزارة التربية والتعليم كذلك على تنفيذ أنشطة وفعاليات مختلفة بمختلف المحافظات سواء رياضية أو ثقافية أو فنية أو توعوية تستهدف دمج الطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مدارس التربية الخاصة على مدار العام وتطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم.

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