الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

سر مضايقة مربوحة من الغوريلا ومحاولات التخلص منها بمسلسل الكبير أوى الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوى
مسلسل الكبير أوى 8

مربوحة تغير من الغوريلا، جملة انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا، ولذلك يقوم "الدستور" باستعراض قصة الغوريلا ومربوحة بمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

 

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23

خلال أحداث الحلقة الثالثة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8، اليوم، حاولت مربوحة التخلص من الغوريلا أكثر من مرة ولكنها تفشل، حيث قامت برش بودرة هرش في ملابس الكبير وأبلغته أنها من الغوريلا، لكنه لم يقتنع.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 23| الغوريلا تعود للغاية بصحبة نجلها

وقامت مربوحة بالاجتماع مع جونى وهجرس لوضع خطة للتخلص من الغوريلا وحتى يكرهها الكبير وتسقط من نظره، وأقنعوا الغوريلا أن تكون راقصة وشاهدها الكبير وهي ترقص ليفقد الثقة فيها، وعلى المسرح يأتي نجلها ويقول إنها والدته وكانت مفقودة ويبحث عنها وأنها كنت تحب الكبير كابنها، وتعتذر مربوحة للكبير أنها كانت تغير منها ويبلغها الكبير أنه يحبها.

في بداية الحلقة، أدى اهتمام الكبير بالغوريلا وإهمال مربوحة إلى اشتعال نار الغيرة بقلب مربوحة التي بدأت في التخطيط للتخلص من الغوريلا بأي طريقة، فبدأت في إفساد حياة الكبير بوضع الملح في الشاي الذي قامت بعمله الغوريلا، ثم وضعت للكبير بودرة العفريت في ملابسه لإيهامه بأن الغوريلا بدأت في نشر الحشرات بالدوار، ولكن الكبير يؤكد لها أن الغوريلا أليفة ونظيفة.

ثم تستعين مربوحة بجوني وأيهم وهجرس لمساعدتها فى التخلص من الغوريلا ويبدأ جوني بوضع خطة لإيهامه الغوريلا بأن الكبير في ورطة كبيرة ويحتاج الأموال وأنهم سيفعلون أي شيء لجمع الأموال، ولكن هجرس يؤكد له أن لديه خطة جهنمية ستلعب خلالها الغوريلا دور راقصة، حيث سيتم تقديم ستاند أب كوميدي لأهالي المزاريطة ويتم استغلالها من خلاله لجمع الأموال.

txt

مسلسل الكبير أوي الجزء 8.. جوني يبدأ تنفيذ مخطط إبعاد الغوريلا عن الدوّار بصحبة هجرس

وأثناء مشاهدة الكبير لعروض الغوريلا الراقصة لأهالي المزاريطة فوجئ الكبير خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 بطرزان نجل الغوريلا يدخل المزاريطة ليبحث عنها.

حيث حضر طرزان ابن الغوريلا ليأخذها من المزاريطة ويعودا إلى الغابة، ليسلمها له الكبير بعد أن تأكد أنه ابنها، وبعدها اعترفت مربوحة للكبير أنها كانت تشعر بالغيرة الشديدة من الغوريلا ليكشف لها الكبير أنه كان سعيدًا جدًا بغيرتها عليه.


مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريًا عبر كل من:

 قناة on.

on drama.

منصة watch it


قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن 



وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير أوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوط، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.
 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، إخراج أحمد الجندي.

كما لاقى المسلسل إعجابًا كبيرًا من المشاهدين خلال الـ7 أجزاء الماضية، ما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة ٢٣ من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة ٢٣ الكبير اوي الجزء 8 الحلقة ٢٣ الحلقة ٢٣ من الكبير اوي 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

مواد متعلقة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3| حزلقوم ينقذ الكبير برقم أمينة خليل

مسلسل الكبير أوي 8.. أحمد مكي يحتفل: "الكبير حقق التارجت 100 شمام"

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 3|نفادى يطلب من الكبير الزواج من أمينة خليل

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 2.. الكبير ينتقم من أهل القرية لتحقيق تارجت الشمامة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2| مربوحة تحاول إبلاغ أهل القرية بوفاة الكبير ودكتور ربيع يفشل في إفاقته

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة الأولى بالتفصيل

الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8.. تمرد العترة وجوني على الكبير

الأكثر قراءة

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

دورى المحترفين: يد الأهلى "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق