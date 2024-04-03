سر مضايقة مربوحة من الغوريلا ومحاولات التخلص منها بمسلسل الكبير أوى الجزء الثامن

مربوحة تغير من الغوريلا، جملة انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا، ولذلك يقوم "الدستور" باستعراض قصة الغوريلا ومربوحة بمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23

خلال أحداث الحلقة الثالثة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8، اليوم، حاولت مربوحة التخلص من الغوريلا أكثر من مرة ولكنها تفشل، حيث قامت برش بودرة هرش في ملابس الكبير وأبلغته أنها من الغوريلا، لكنه لم يقتنع.

وقامت مربوحة بالاجتماع مع جونى وهجرس لوضع خطة للتخلص من الغوريلا وحتى يكرهها الكبير وتسقط من نظره، وأقنعوا الغوريلا أن تكون راقصة وشاهدها الكبير وهي ترقص ليفقد الثقة فيها، وعلى المسرح يأتي نجلها ويقول إنها والدته وكانت مفقودة ويبحث عنها وأنها كنت تحب الكبير كابنها، وتعتذر مربوحة للكبير أنها كانت تغير منها ويبلغها الكبير أنه يحبها.

في بداية الحلقة، أدى اهتمام الكبير بالغوريلا وإهمال مربوحة إلى اشتعال نار الغيرة بقلب مربوحة التي بدأت في التخطيط للتخلص من الغوريلا بأي طريقة، فبدأت في إفساد حياة الكبير بوضع الملح في الشاي الذي قامت بعمله الغوريلا، ثم وضعت للكبير بودرة العفريت في ملابسه لإيهامه بأن الغوريلا بدأت في نشر الحشرات بالدوار، ولكن الكبير يؤكد لها أن الغوريلا أليفة ونظيفة.

ثم تستعين مربوحة بجوني وأيهم وهجرس لمساعدتها فى التخلص من الغوريلا ويبدأ جوني بوضع خطة لإيهامه الغوريلا بأن الكبير في ورطة كبيرة ويحتاج الأموال وأنهم سيفعلون أي شيء لجمع الأموال، ولكن هجرس يؤكد له أن لديه خطة جهنمية ستلعب خلالها الغوريلا دور راقصة، حيث سيتم تقديم ستاند أب كوميدي لأهالي المزاريطة ويتم استغلالها من خلاله لجمع الأموال.

وأثناء مشاهدة الكبير لعروض الغوريلا الراقصة لأهالي المزاريطة فوجئ الكبير خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 بطرزان نجل الغوريلا يدخل المزاريطة ليبحث عنها.

حيث حضر طرزان ابن الغوريلا ليأخذها من المزاريطة ويعودا إلى الغابة، ليسلمها له الكبير بعد أن تأكد أنه ابنها، وبعدها اعترفت مربوحة للكبير أنها كانت تشعر بالغيرة الشديدة من الغوريلا ليكشف لها الكبير أنه كان سعيدًا جدًا بغيرتها عليه.



مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريًا عبر كل من:

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قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن





وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير أوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوط، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.



أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، إخراج أحمد الجندي.

كما لاقى المسلسل إعجابًا كبيرًا من المشاهدين خلال الـ7 أجزاء الماضية، ما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.