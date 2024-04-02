الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 23| الغوريلا تعود للغاية بصحبة نجلها

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

ينتظر الجمهور بشغف حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء 8 والتي تعرض خلال شهر رمضان بشكل حصري عبر شبكة قنوات ON ومنصة watch it. 

وشهدت أحداث اليوم من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 23 أحداث كوميدية مثيرة. 

أبرز أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 


ادي اهتمام الكبير بالغوريلا وإهمال مربوحة، خلال احداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 23 ،  إلى اشتعال نار الغيرة بقلب مربوحة التي بدأت في التخطيط للتخلص من الغوريلا باي طريقة فبدأت في افساد حياة الكبير بوضع الملح في الشاي الذي قامت بعمله الغوريلا ثم وضعت للكبير بودرة العفريت في ملابسه لايهامه بأن الغوريلا بدأت في نشر الحشرات بالدوار ولكن الكبير يؤكد لها ان الغوريلا أليفة ونظيفة. 

ثم تستعين مربوحة، ضمن  احداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 23 ، بجوني وايهم وهجرس لمساعدتها فى التخلص من الغوريلا ويبدأ جوني بوضع خطة لايهامه الغوريلا بأن الكبير في ورطة كبيرة ويحتاج الأموال وانهم سيفعلون اي شيء لجمع الأموال ولكن هجرس يؤكد له ان لديه خطة جهنمية ستلعب خلالها الغوريلا دور راقصة حيث سيتم تقديم ستاند اب كوميدي لأهالي المزاريطة ويتم استغلالها من خلاله لجمع الأموال. 

وأثناء مشاهدة الكبير لعروض الغوريلا الراقصة لأهالي المزاريطة فوجئ الكبير خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 بطرزان نجل الغوريلا يدخل المزريطة ليبحث عنها.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8.. جوني يبدأ تنفيذ مخطط إبعاد الغوريلا عن الدوّار بصحبة هجرس

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن ملخص الحلقة الثالثة والعشرون


حيث حضر طرزان ابن الغوريلا، ضمن  احداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 23 ، ليأخذها من المزاريطة ويعودان إلى الغابة، ليسلمها له الكبير بعد أن تأكد أنه ابنها، وبعدها اعترفت مربوحة للكبير  أنها كانت تشعر بالغيرة الشديدة من الغوريلا ليكشف لها الكبير أنه كان سعيدا جدا بغيرتها عليه.

 

مسلسل الكبير أوي 8 موعد اعادة الحلقة 23

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 23 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

 

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة  والعشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الحادية والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك 2024 بشكل حصري على قنوات 

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

قصة مسلسل الكبير أوي 8
 

تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية

ابطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي

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