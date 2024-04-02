الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي الجزء 8.. جوني يبدأ تنفيذ مخطط إبعاد الغوريلا عن الدوّار بصحبة هجرس

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

شهد مسلسل الكبير أوي الجزء 8 نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON بشكل حصري خلال شهر رمضان، وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 23. 

ويتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 23 ومغامرات الكبير مع الغوريلا التي وافق على ان تظل بالدوار بعد انقاذها لحياته.

 

احداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 23

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 23 أحداث متطورة وسريعة بعد أن اشتعلت الغيرة في قلب مربوحة بسبب الاهتمام الزائد من الكبير بالغوريلا واصطحابه لها في كل مكان. 

وضمن احداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 23 بدأت مربوحة في التخطيط للتخلص من الغوريلا وقررت تنفيذ مخططها بمساعدة كلا من جونى وهجرس وايهم للتخلص من الغوريلا وابعدها عن الكبير والدوار 

وبدأ جوني في تنفيذ مخطط لابعاد الغوريلا عن الدوار، ضمن احداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 23 ، وجلس بصحبة هجرس في الدوار في تواجد الغوريلا وبدأ في سرد حدوتة خيالية بأن الكبير يعاني من أزمة مالية كبيرة ولابد من مساعدته في الحصول على أموال باي طريقة حتى ولو بالسرقة. 

ثم يخبره هجرس بان لديه خطة جهنمية لابعاد الغوريلا وهو استغلالها في جمع الأموال من خلال تقديم استاد اب كوميدي تقوم هي خلاله بالرقص على مسرح يقيمه بالمزاريطة. 

ويشارك ايهم الخفير بالخطة حيث يخبر أيهم الكبير بأن  هجرس يقدم ستاند أب كوميدي دون ترخيص ويذهب الكبير لمشاهدة الاستاد اب كوميدي ويتفاجأ بالغوريلا ترقص بعد أن أقنعها جوني أن الكبير في ورطة ولا بد من تجميع أموال لإنقاذه.

 

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. مربوحة تستعين بهجرس وجوني للتخلص من الغوريلا

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. مربوحة تضع للكبير بودرة العفريت


مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 24

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 24 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

 

مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الرابعة والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

 

قصة مسلسل الكبير أوي 8


 تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير  الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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