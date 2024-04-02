مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. مربوحة تضع للكبير بودرة العفريت

يواصل الفنان أحمد مكي وأبطال الحلقة 23 من الجزء الثامن لمسلسل الكبير مغامراتهم مع الغوريلا التي استحوذت على اهتمام المشاهدين خلال الحلقات الماضية.

وزاد البحث عن تفاصيل وأحداث الحلقة 23 من المسلسل والتي تعرض بشكل حصري عبر شبكة قنوات ON.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 23.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 تفاصيل وأحداث الحلقة 23

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 23 أحداث مثيرة بعد أن وافق الكبير على وجود الغوريلا داخل الدوار بعدما أنقذت حياته من المطاريد الأمر الذي أشعل غيرة مربوحة وبدأت في التخطيط للتخلص منها بعد أن استحوذت على اهتمام الكبير.

وحينما تستيقظ مربوحة من النوم تجد ان الغوريلا بدأت في توطيد علاقتها بالكبير فتحضر له طعام الإفطار والشاي.

وفي مشهد آخر تضع مربوحة للكبير بوردة عفريت في ملابسة وتخبره ان هناك حشرات بسبب الغوريلا ليقولها لها انها فصيلة نظيفة تنطف نفسها وان مربوحة هي السبب في وجود هذه الحشرات.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد إعادة عرض الحلقة 23

ويعرض الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة والعشرون طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it

ويعاد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 22 مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة على شبكة قنوات ON drama.

وتبث القنوات يوميًا خلال شهر رمضان مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8

وجاءت حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا وتعاد للمرة الثانية في الثالثة عصرًا، غدًا الثلاثاء، لمن فاتته مشاهدتها.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة الكبير أوي عدة نجوم هم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.