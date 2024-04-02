مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 23| مربوحة تفسد حياة الكبير بسبب الغوريلا

أبرز أحداث الحلقة 23 مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23 تطورا كبيرا بعد أن أصبحت الغوريلا صديقة للكبير ومن المفضلات لديه الأمر، الذي أثار غضب مربوحة.

وبدأت أحداث الحلقة 23 مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في إطار من التشويق حيث بدأت بكابوس لمربوحة تقوم خلاله الغوريلا بخطف قلب الكبير الاستحواذ عليه.

أحداث الحلقة 23 مسلسل الكبير أوي 8

واستيقظت مربوحة من الكابوس وقررت أن تكتب إعلانا على الإنترنت لبيع الغوريلا لدواعي السفر

وتنزل مربوحة من غرفتها تجد الكبير يتناول الإفطار، ويخبرها أن الغوريلا هي من حضرت له الإفطار وتجهز حاليا كوب شاي له، لتضع مربوحة في كوب الشاي ملح ورغم ذلك يشربه الكبير حتي لا تغضب الغوريلا التي يحول ارضائها باي طريقة.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

إعادة عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 22

ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it

ويعاد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 22 مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة على شبكة قنوات ON drama.

َوتبث القنوات يوميا خلال شهر رمضان، مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8

وجاءت حلقة الإعادة الساعة الـ 3 فجرًا وتعاد للمرة الثانية في الثالثة عصرًا، غدًا الثلاثاء، لمن فاتته مشاهدتها.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي..