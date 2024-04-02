الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22.. سر عودة مربوحة للأطقم المثيرة

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي 8

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى الجزء 8، أحداث كوميدية مثيرة ومشوقة، فبعد تعافي الغوريلا بدأ «الكبير» يخرج معها ويرقص، مما أثار غصب «مربوحة» وغيرتها لدرجة أنها ارتدت ماسك دب لتغري الكبير، وينجذب لها.

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 22

كما شهدت الحلقة، قدوم هجرس لدوار الكبير للتقدم إلى قريبة مربوحة بعد ما أقنعه الكبير بذلك، وجلس هجرس مع الغوريلا ولم يتعرف عليها ولكن فجأة خلعت الغوريلا الملابس التي ترتديها وظل هجرس يردد ملعونة للكبير وهرب إلى خارج الدوار، ثم جاء دكتور للكشف على قريبة مربوحة ولكن طلبت منه مربوحة عدم الاقتراب لها وأثناء الكشف عليها تحدث المفاجأة.

مدحت صالح يغرد على المسرح الكبير في ختام برنامج الأوبرا الرمضاني (صور)

مسلسل الكبير أوى الجزء 8 .. ملخص أحداث الحلقة 22

أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22

حيث يتفاجأ الكبير ودكتور ربيع ان قريبة مربوحة ما هي الا غوريلا مما يصيبهم الصدمة خاصة الكبير الذي عرف  بأمر الغوريلا التي أخفتها مربوحة عنه وانها قامت بشراؤها أونلاين وذلك  خلال أحداث الحلقة لثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة On، وحاولت مربوحة تبرير موقفها وقالت  أنها طلبت نسناس أونلاين لتسليتها وجاء بالخطأ غوريلا.

وحاول الكبير تهريب الغوريلا خارج الدوار وأخذها بالسيارة إلى الخارج ولم يستطيع ضرب الرصاص عليها وتركها وحيدة ليخرج عليه المطاريد وتظهر الغوريلا وتقوم بالدفاع  عنه وضرب المطاريد  و أثناء دفاعها عن الكبير تتلقى رصاصة بدل من الكبير  لينقذها الكبير ويحبها لأنها دافعت عنه وأخذها مرة أخرى إلى الدوار.

txt

تفاصيل وجود الغوريلا بمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22 تطورات سريعة بعد اكتشاف الكبير لأمر الغوريلا التي تقوم مربوحة باخفائها في الدوار ويبدأ الكبير خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8 في الاهتمام بالغوريلا بعد أن أنقذت حياته من المطاريد.

أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22

ودارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 في إطار كوميدي حول الغوريلا التي بدأ الكبير في الاهتمام بها بشكل كبير  وقام بوضعها في غرفته الخاصة والاهتمام بطعامها وشرابها  كما أخذها الكبير في نزهة خارج الدوار وهو ما أثار غيرة زوجته مربوحة والتي شعرت بأن حب عمرها ستستحوذ عليه أنثى أخرى.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة ٢٢ من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الجزء 8 الحلقة ٢٢ الحلقة ٢٢ من الكبير اوي الحلقة ٢٢ من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 22

مواد متعلقة

أبطال مسلسل بقينا اتنين لـ«الدستور»: دراما اجتماعية تواجه الملل فى الحياة الزوجية بالكوميديا

أحمد فهيم يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل "حدوتة منسية"

ليلى علوى لـ"الدستور": تعلمت العزف من أجل "مقسوم".. ولوك الشخصية من ابتكارى

نور النبوى: الحريفة تجربة مميزة ومهمة.. وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

بث مباشر.. الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ في مطار رامون العسكري قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى