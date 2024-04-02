مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22.. سر عودة مربوحة للأطقم المثيرة

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى الجزء 8، أحداث كوميدية مثيرة ومشوقة، فبعد تعافي الغوريلا بدأ «الكبير» يخرج معها ويرقص، مما أثار غصب «مربوحة» وغيرتها لدرجة أنها ارتدت ماسك دب لتغري الكبير، وينجذب لها.

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 22

كما شهدت الحلقة، قدوم هجرس لدوار الكبير للتقدم إلى قريبة مربوحة بعد ما أقنعه الكبير بذلك، وجلس هجرس مع الغوريلا ولم يتعرف عليها ولكن فجأة خلعت الغوريلا الملابس التي ترتديها وظل هجرس يردد ملعونة للكبير وهرب إلى خارج الدوار، ثم جاء دكتور للكشف على قريبة مربوحة ولكن طلبت منه مربوحة عدم الاقتراب لها وأثناء الكشف عليها تحدث المفاجأة.

أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22

حيث يتفاجأ الكبير ودكتور ربيع ان قريبة مربوحة ما هي الا غوريلا مما يصيبهم الصدمة خاصة الكبير الذي عرف بأمر الغوريلا التي أخفتها مربوحة عنه وانها قامت بشراؤها أونلاين وذلك خلال أحداث الحلقة لثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة On، وحاولت مربوحة تبرير موقفها وقالت أنها طلبت نسناس أونلاين لتسليتها وجاء بالخطأ غوريلا.

وحاول الكبير تهريب الغوريلا خارج الدوار وأخذها بالسيارة إلى الخارج ولم يستطيع ضرب الرصاص عليها وتركها وحيدة ليخرج عليه المطاريد وتظهر الغوريلا وتقوم بالدفاع عنه وضرب المطاريد و أثناء دفاعها عن الكبير تتلقى رصاصة بدل من الكبير لينقذها الكبير ويحبها لأنها دافعت عنه وأخذها مرة أخرى إلى الدوار.

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22 تطورات سريعة بعد اكتشاف الكبير لأمر الغوريلا التي تقوم مربوحة باخفائها في الدوار ويبدأ الكبير خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8 في الاهتمام بالغوريلا بعد أن أنقذت حياته من المطاريد.

أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22

ودارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 في إطار كوميدي حول الغوريلا التي بدأ الكبير في الاهتمام بها بشكل كبير وقام بوضعها في غرفته الخاصة والاهتمام بطعامها وشرابها كما أخذها الكبير في نزهة خارج الدوار وهو ما أثار غيرة زوجته مربوحة والتي شعرت بأن حب عمرها ستستحوذ عليه أنثى أخرى.