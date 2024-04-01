مدحت صالح يغرد على المسرح الكبير في ختام برنامج الأوبرا الرمضاني (صور)

اختتمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فعاليات برنامجها الرمضاني والذى شهد مجموعة من الامسيات الفنية المتنوعة؛ يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيري ضخم غرد النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، بنخبة من أعماله الشهيرة إلى جانب مختارات من مؤلفات التراث منها "زي ما هي حبها، السهرة تحلى، بحبك كل ما تطلع شمس، أنا مش بعيد، يتقال، محبتك جنون، شبكوا ايديكوا، حبيبي يا عاشق، باسم الحب، بحلم على قدى، وعدى، أنت الحب، المليونيرات، حمايا العزيز، شوف يا قلبي، أى دمعة حزن لا وابن مصر".

وخلال الحفل استضاف صالح الموهبة الواعدة حبيبة سامي الحفناوي التي تغنت بـ عيون القلب لتجذب انتباه الحضور بصوت ينتمى إلى زمن الفن الجميل وتنال التشجيع والاعجاب.

وكانت دار الأوبرا المصرية قد نظمت برنامجًا فنيًا ثريًا للاحتفال بشهر رمضان المعظم ضم الوان ابداعية جادة، إلى جانب ليالي عربية واسلامية اقيمت بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر.

يذكر أن أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة قرارًا بندب الأستاذة الدكتورة لمياء زايد -رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون- للعمل رئيسًا للهيئة العامة للمركز الثقافي "دار الأوبرا المصرية"، وذلك، خلفًا للدكتور خالد داغر، والذي انتهت مدة انتدابه.

من جانبها، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد داغر، الرئيس السابق لدار الأوبرا، على ما قدمه من جهد خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق فيما هو قادم.

والدكتورة لمياء زايدّ هي رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون، وقد شغلت منصب عميد المعهد منذ عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠١٨.

كما شاركت في عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة -كصوليست-، ثم مدربة ومخرجة منفذة، ثم رئيسة بعثة في عدة دول، منها: فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكندا وموسكو.

وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز، منها: جائزة مهرجان كوريا للفن، جائزة مهرجان الموسيقى العربية، جائزة عام الصداقة بين مصر والصين.