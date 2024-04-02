مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي ملخص الحلقة 22، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية البحثية عبر محركات البحث جوجل، من محبي ومتابعي مشاهدي مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن للنجم أحمد مكي.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 22

ويرصد الدستور في التقرير التالي أحداث الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى الجزء 8.

حيث شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى الجزء 8، أحداث كوميدية مثيرة ومشوقة بقدوم هجرس لدوار الكبير للتقدم إلى قريبة مربوحة بعد ما أقنعه الكبير بذلك، وجلس هجرس مع الغوريلا ولم يتعرف عليها ولكن فجأة خلعت الغوريلا الملابس التي ترتديها وظل هجرس يردد ملعونة للكبير وهرب إلى خارج الدوار، ثم جاء دكتور للكشف على قريبة مربوحة ولكن طلبت منه مربوحة عدم الاقتراب لها وأثناء الكشف عليها تحدث المفاجأة.

وتفاجيء الكبير ودكتور ربيع ان قريبة مربوحة ما هي الا غوريلا مما يصيبهم الصدمة خاصة الكبير الذي عرف بأمر الغوريلا التي أخفتها مربوحة عنه وانها قامت بشراؤها أونلاين وذلك خلال أحداث الحلقة لثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة On، وحاولت مربوحة تبرير موقفها وقالت أنها طلبت نسناس أونلاين لتسليتها وجاء بالخطأ غوريلا.

وحاول الكبير تهريب الغوريلا خارج الدوار وأخذها بالسيارة إلى الخارج ولم يستطيع ضرب الرصاص عليها وتركها وحيدة ليخرج عليه المطاريد وتظهر الغوريلا وتقوم بالدفاع عنه وضرب المطاريد و أثناء دفاعها عن الكبير تتلقى رصاصة بدل من الكبير لينقذها الكبير ويحبها لأنها دافعت عنه وأخذها مرة أخرى إلى الدوار.

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22 تطورات سريعة بعد اكتشاف الكبير لأمر الغوريلا التي تقوم مربوحة باخفائها في الدوار ويبدأ الكبير خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8 في الاهتمام بالغوريلا بعد أن أنقذت حياته من المطاريد.

أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 22

ودارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 في إطار كوميدي حول الغوريلا التي بدأ الكبير في الاهتمام بها بشكل كبير وقام بوضعها في غرفته الخاصة والاهتمام بطعامها وشرابها كما أخذها الكبير في نزهة خارج الدوار وهو ما أثار غيرة زوجته مربوحة والتي شعرت بأن حب عمرها ستستحوذ عليه أنثى أخرى، وبعد تعافي الغوريلا بدأ الكبير ييخرج معهاخرج معها ويرقص، مما أثار غصب «مربوحة» وغيرتها لدرجة أنها ارتدت ماسك دب لتغري الكبير وينجذب لها.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it



قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وتدور احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.