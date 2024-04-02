الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد فؤاد سليم: أطالب باستكمال مسيرة الإنجازات

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

هنأ الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم الرئيس السيسي بفترة ولايته الجديدة للبلاد  ويطالب باستمرار مسيرة الإنجازات.

 

وقال أدعم الرئيس السيسي في فترة رئاسته الجديدة لمصر وأطلب منه استكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها في كل المجالات.. الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتم كثيرا بالفن ورأينا عددا من الأعمال الفنية التي دعمت الفن المصري وصعدت به للريادة من جديد خاصة مع ظهور الشركة المتحدة والدور الإيجابي الذي لعبته في دعم الصناعة فقدمت العديد من الأعمال الدرامية الوطنية مثل مسلسل الاختيار الكتيبة 101 والحشاشين وغيرها من الأعمال التي  نمت الوعي المصري ولم يتوان لحظة لتحقيق كثير من أحلام الفنانين والتي  تحققت بالفعل في عهده وأهمها الإنتاج الفني الضخم واكتشاف المواهب وتقديم عدد من المبادرات والاهتمام.

 

وأكد أن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت جهود التنمية في جميع ربوع الدولة وتتجه نحو المكانة التي تستحقها.. وقدم لجموع الفنانين خلال فترة ولايته الكثير ومنها رفع المعاشات الخاصة بالفنانين الكبار وننتظر منه المزيد من الدعم لان الكثيرين من كباري الفنانين يعانون من عدم وجود دخل.. ومدينة الفنون العالمية في العاصمة الإدارية دليل على اهتمام الدولة والرئيس بالفن وتقديره للقوى الناعمة ومكانتها.. وفناني مصر وراء الرئيس قلبا وقالبا فقد حقق للدولة العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي والرئيس السيسي انقذ مصر وواجه العديد من التحديات منذ توليه حكم البلاد.

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