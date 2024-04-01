مفاجأة.. الزعيم عادل إمام يعود إلى السينما في أول تعاون مع محمد رمضان

يستعد النجم عادل امام للعودة إلى شاشة السينما من جديد بعد فترة غياب طويلة شارفت على 14 عامًا منذ تقديمه لفيلم زهايمر عام 2010.

وينتظر الجمهور ومحبي الزعيم عادل إمام بشغف عودته من جديد إلى الساحة الفنية.

وجاءت أخبار عودة الزعيم من جديد ليتصدر المشهد بأخبار العمل السينمائي المقرر أن يلعب بطولته النجم محمد رمضان في مفاجأة غير متوقعة.

ووافق الزعيم عادل إمام على بطولة الفيلم بعد زيارة من النجم محمد رمضان له في منزله الخاص خلال الأيام القليلة الماضية.

حقيقة عودة الزعيم عادل امام للسينما

وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالفيلم السينمائي المقرر أن يخرجه المخرج رامي أمام وجاري العمل على السيناريو الخاص به، خاصة أن الزعيم عادل إمام متحمس جدًا للعودة إلى السينما.

ومن المقرر البدء في تحضيرات الفيلم خلال أيام لبدء التصوير عقب إجازة عيد الفطر ليشارك العمل في موسم رأس السنة 2025.

يذكر أن غياب عادل إمام تجاوز الـ14 عامًا، منذ آخر ظهور له في السينما بفيلمه "زهايمر" 2010، حتى عاود الظهور مرة أخرى لكن عبر شاشات الدراما التلفزيونية بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله" 2012، لتتوالى أعماله التلفزيونية على مدى 10 أعوام ظهر خلالها في 8 مسلسلات من بطولته.

وتعد هذه المدة هي أطول فترة يغيب فيها عادل إمام عن السينما منذ انطلاقة مسيرته نهاية الستينيات، وغاب عاما واحدًا فقط عن الشاشة الفضية عام 2001، ليعود في العام التالي بفيلم "أمير الظلام" في 2002.

وهذه المرة يبدو أنه قرر العودة للسينما بعد غياب آخر عن التلفزيون استمر لمدة أربعة أعوام بعد عرض آخر أعماله التلفزيونية "فالنتينو" في 2020.

اليوم هو الأول من أبريل وما قرأته أعلاه ليس سوى كذبة أبريل ونتمنى من قلوبنا عودة الزعيم من جديد لجمهوره ومحبيه في مصر والعالم العربي بعد فترة غياب.