ترقية 13102 من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بترقية ثلاثة عشر ألفًا ومائة واثنين من العاملين بكل القطاعات والمستوفين شروط وضوابط الترقي حتى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣ بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية الوظيفية للدرجة الوظيفية الأعلى، اعتبارًا من ٢٠٢٣/٧/١، وقد صدر القرار فى ٢٠٢٤/٤/١.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، قد وافق على الدراسة المالية التي أعدها القطاع الاقتصادي، وتنفيذها بالتنسيق والمتابعة مع كل القطاعات بالهيئة، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الترقيات، حيث كان رئيس الهيئة يتابع أولًا بأول الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الترقيات للعاملين حرصًا على استقرارهم الوظيفي والمالي.

وتوجه "زين" بالتهنئة للزملاء الذين تمت ترقيتهم، كما يتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى بذل جهود تنفيذ الترقيات للزملاء من إعداد ومراجعة كشوف الأسماء المستحقة الترقي، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والتقدم، بما يسهم في إنجاح العمل بالهيئة.

توضيح من الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام حول عدم بث قرآن الجمعة

وكانت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام قد أكدت، في بيان لها، أنه حدث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجي، وتسبب في عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة الماضية، حيث كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، ولتدارك هذا الأمر سريعًا فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية، وتمت إذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التى تسبقها بدقائق، وذلك من مسجد التليفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.