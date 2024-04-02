الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

نبيلة عبيد: ينبغى الاهتمام بملف السينما مثل الدراما

تبيلة عبيد
تبيلة عبيد

أرسل عدد من النجوم رسائل للرئيس منهم النجمة نبيلة عبيد.

وقالت نبيلة عبيد، إنها تتمنى خلال العهد الجديد أن يتم منح السينما المزيد من الاهتمام مثل الدراما، خاصة وأن الدولة أثبتت قدرتها على الارتقاء بالدراما المصرية وإعادتنا إلى العهود السابقة للدراما المتميزة على مستوى الصورة والكتابة والإخراج، وشهدت الدراما المصرية طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية. 

وأضافت نبيلة عبيد: “ونتمنى أن تشهد السينما هذه الطفرة كما نتمنى إعادة إحياء إنتاج الأفلام الكلاسيكية التى صنعت تاريخ الفن فى مصر، فارتباط المجتمع المصري بالفن والإبداع وحرص الدولة على تقديم الدعم للفنانين ليس جديدا، مما يشير إلى أن الأعمال الفنية لا يمكن إغفالها”، موضحة أن الدور الذي يلعبه الفن مهم ومحوري. 

وتابعت: “وأثق فى قدرة الرئيس السيسى على تخطى التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مصر وتقديم برنامج جديد يركز على تحفيز الاقتصاد ودعم كافة القطاعات في التعليم والصحة والفن والثقافة وغيرها، كما أن عهد الرئيس عبد السيسي شهد ازدهارًا للحياة الفنية في مصر وننتظر منه المزيد لدعم القوي الناعمة”.

لدراما المصرية نبيلة عبيد رساىل للرئيس السينما الرئيس السيسي السيسي الرئيس

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