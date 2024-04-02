مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. مربوحة تستعين بهجرس وجوني للتخلص من الغوريلا

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شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 أحداثا كوميدية مثيرة.

ويواصل المشاهدين البحث عن أبرز تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 23 ليتعرف على مغامرات الكبير مع الغوريلا التي اشترتها مربوحة بالخطأ عن طريق الإنترنت.

ويتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 23.

ونقدم لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 23.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أبرز أحداث الحلقة 23

دارت أحداث الحلقة 23 مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في إطار كوميدي حول تخطيط مربوحة للتخلص من الغوريلا التي اشتعلت نار الغيرة في قلبها بعد أن استحوذت على اهتمام الكبير.

ولجأت مربوحة خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 لجوني وهجرس وأيهم لمساعدتها في التخلص من الغوريلا بعد أن ضاق بها الحال الإقناع الكبير لابعادها عن الدوار كما فشلت خطتها بعرضها للبيع على الإنترنت.

وتلتقي مربوحة بجوني وهجرس وايهم داخل الدوار لتكشف لهم عن مخاوفها من وجود الغوريلا في الدوار بعد أن أصبحت تستحوذ على اهتمام الكبير وبدأ الكبير في اهمالها والبعد عنها بسبب الغوريلا وحذرتهم أن الدور سيأتي عليهم ويستغني عنهم الكبير كما استغنى عنها، وبعد تفكير يستقر جوني لفكرة لزعزعة صورة الغوريلا في نظر الكبير.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم، هم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.