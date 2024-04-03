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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن ملخص الحلقة 23

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

ملخص مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، الحلقة الثالثة والعشرون، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات الدلالية، لمحبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي لمعرفة ملخص الحلقة.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن ملخص الحلقة 23

فلذلك تنشر "الدستور" في التقرير التالي ابرز ماجاء من أحداث في  مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 23 التي عٌرضت امس.

في البداية اظهر الكبير اهتمامه بالغوريلا وإهمال مربوحة، مما ادي إلى اشتعال نار الغيرة بقلب مربوحة التي بدأت في التخطيط للتخلص من الغوريلا بأي طريقة فبدأت في افساد حياة الكبير بوضع الملح في الشاي الذي قامت بعمله الغوريلا ثم وضعت للكبير بودرة العفريت في ملابسه لايهامه بأن الغوريلا بدأت في نشر الحشرات بالدوار ولكن الكبير يؤكد لها ان الغوريلا أليفة ونظيفة.

موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 23

واستعانت مربوحة بجوني وايهم وهجرس لمساعدتها فى التخلص من الغوريلا ويبدأ جوني بوضع خطة لايهامه الغوريلا بأن الكبير في ورطة كبيرة ويحتاج الأموال وانهم سيفعلون اي شيء لجمع الأموال ولكن هجرس يؤكد له ان لديه خطة جهنمية ستلعب خلالها الغوريلا دور راقصة حيث سيتم تقديم ستاند اب كوميدي لأهالي المزاريطة ويتم استغلالها من خلاله لجمع الأموال.

وأثناء مشاهدة الكبير لعروض الغوريلا الراقصة لأهالي المزاريطة فوجئ الكبير خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 بطرزان نجل الغوريلا يدخل المزريطة ليبحث عنها.

حيث حضر طرزان ابن الغوريلا ليأخذها من المزاريطة ويعودان إلى الغابة، ليسلمها له الكبير بعد أن تأكد أنه ابنها، وبعدها اعترفت مربوحة للكبير  أنها كانت تشعر بالغيرة الشديدة من الغوريلا ليكشف لها الكبير أنه كان سعيدا جدا بغيرتها عليه.

موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 23

موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 23

سر مضايقة مربوحة من الغوريلا ومحاولات التخلص منها بمسلسل الكبير أوى الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 23| الغوريلا تعود للغاية بصحبة نجلها

قنوات بث مسلسل  الكبير اوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it


قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

وتدور احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.
 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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