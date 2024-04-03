الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 24.. العترة يطلب الزواج ورد الكبير يصدمه

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

تصدر مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 24 تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية. 

وبحث الجمهور بشكل مكثف عن تفاصيل َاحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 24.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن. 

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 24

دارت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 24 في إطار كوميدي حيث اجتمع الكبير مع أولاده جوني والعترة وزوجته مربوحة على الإفطار.

وبدأ العترة في التحدث مع الكبير وطلب منه عدة مطالب منها رغبته في الزواج بشكل فوري فيرد عليه الكبير أنه مازال صغيرا ولا يصلح للزواج ومع تمادى العترة في مطالبه عن الزواج يقوم الكبير بسحب “الايباد” الخاص به وبشقيقه جوني حتى ينتبهان لكلامه.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 موعد عرض الحلقة 25

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 25 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

 

مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الخامسة والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

 

قصة مسلسل الكبير أوي 8


 تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير  الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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