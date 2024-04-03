مسلسل جودر الحلقة 9.. جودر يفاجئ بوجود والدته فى الشارع لطلب المساعدة

مسلسلات رمضان 2024.. انطلقت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر للفنان ياسر جلال على فضائية ON ضمن سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل جودر الحلقة 9

عاد جودر "ياسر جلال" إلى مصر من جديد عقب عودته من رحلته العجيبة، ليجد أمه تجلس في الشارع تستجدي الماره عقب طردها من منزلها.

ويستمر الحوار بين جودر ووالدته في الشارع وتقص له ما حدث من أشقائه وكيف قاموا ببيع المنزل حتى وصل بهم الحال لهذا الفقر.

"جودر"- موعد عرض الحلقة 9

يمكنك مشاهدة "جودر" الحلقة الخامسة، على قناة ON في الثامنة مساءً، والإعادة في 9:45 صباحًا، كما تعرض الحلقة 5 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة 10

ويعرض جودر عبر قناتي ON وON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

إذا كنت من محبي الخيال، فيأتي مسلسل جودر مليئًا بالقصص الخيالية، التي تمزج بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية، وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذات عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغني أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول للكنز.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عددا كبيرا من النجوم والنجمات، هم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال، هم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 9

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى- جوهر وArouma تامر مرتضى.

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