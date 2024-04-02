مسلسل جودر لـ "ياسر جلال" ملخص أحداث الحلقة 8

ارتفع البحث عن تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل جودر خلال الساعات الماضية على محركات بحث جوجل، وستشهد الحلقة استكمال لقصة شهريار.

مسلسل جودر تفاصيل أحداث الحلقة 8

بدأت احداث الحلقة الثامنة من مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، ببحث جودر (ياسر جلال) عن مكان للخروج من جزيرة الأشباح التي وقع فيها، حتى وصل إلى قصر بيناس ملك مدينة النحاس، حيث وجده موثقًا بالسحر الأسود الذي قامت به شواهي التي جسدت دورها الفنانة نور.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل جودر الحلقة التاسعة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

يتم عرض مسلسل جودر عبر ON E الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، وعلى ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا، وعبر قناة أبو ظبي الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل جودر

أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال تدور عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

أبطال مسلسل جودر

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادي مهنا