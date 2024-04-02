بعد ظهوره في مسلسل جودر الحلقة 8.. ما معنى اسم تودد؟

ظهرت خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل جودر جارية عند الملك شهريار تدعى تودد وفي السطور التالية نوضح معنى هذا الاسم.

ما معنى اسم تودد؟

"تودد" اسم عربي وله معنى جميل وعميق، يُستخدم هذا الاسم في العديد من الثقافات العربية ويحمل دلالات إيجابية.

اسم تودد يترجم إلى "الحنان" أو "الرحمة"، ويعبر عن اللطف والمحبة والعطف، يمكن استخدام هذا الاسم للتعبير عن الأمومة والعناية والحنون، ويعتبر اسمًا جميلًا يُعطي انطباعًا إيجابيًا.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 9

يعرض “ألف ليلة وليلة” جودر الحلقة الثامنة، على قناة ON في الساعة 9 مساء، والإعادة في الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة

و"جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى لنوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، كشخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم:-

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.