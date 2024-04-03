ملخص أحداث الحلقة 8 من مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

مسلسلات رمضان 2024..

ارتفع البحث عن ملخص احداث الحلقة الثامنة من مسلسل جودر على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ننشر ملخص الحلقة بالإضافة إلى استعراض موعد عرض الحلقة التاسعة.

مسلسل جودر تفاصيل أحداث الحلقة 8

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، ببحث جودر (ياسر جلال) عن مكان للخروج من جزيرة الأشباح التي وقع فيها، حتى وصل إلى قصر بيناس ملك مدينة النحاس، حيث وجده موثقًا بالسحر الأسود الذي قامت به شواهي التي جسدت دورها الفنانة نور.

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تمكن ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر، من إنقاذ بيناس ملك مدينة النحاس، من السحر الأسود الذي قامت به الفنانة اللبنانية نور التي تجسد دور "شواهي، بعد إنقاذ ملك مدينة النحاس أصبح ياسر جلال بطل المدينة التي أنقذها وكافأه ملكها بيناس، وقدمه لشعب المدينة على أنه البطل المخلص وحياه الجميع في المدينة.

وقفت ياسمين رئيس وتجسد شخصية (شهرزاد)، أمام المرآة تحدث نفسها قبل أن تدخل امرأة تدعى (تودد) وتبدأ في الاستهزاء بها.

وانزعجت شهرزاد من دخول “تودد” ونادت على “مسرور”، لتسأله عن سبب سماحه لها بالدخول، ليفاجئها أن تلك المرأة هي إحدى جواري الملك شهريار، ولا يمكنه منعها.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة التاسعة، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.