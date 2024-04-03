الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

ملخص أحداث الحلقة 8 من مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

جودر
جودر

ارتفع البحث عن ملخص احداث الحلقة الثامنة من مسلسل جودر على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ننشر ملخص الحلقة بالإضافة إلى استعراض موعد عرض الحلقة التاسعة. 

 مسلسل جودر تفاصيل أحداث الحلقة 8

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، ببحث جودر (ياسر جلال) عن مكان للخروج من جزيرة الأشباح التي وقع فيها، حتى وصل إلى قصر بيناس ملك مدينة النحاس، حيث وجده موثقًا بالسحر الأسود الذي قامت به شواهي التي جسدت دورها الفنانة نور.

يهمك أيضا:

تمكن ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر، من إنقاذ بيناس ملك مدينة النحاس، من السحر الأسود الذي قامت به الفنانة اللبنانية نور التي تجسد دور "شواهي، بعد إنقاذ ملك مدينة النحاس أصبح ياسر جلال بطل المدينة التي أنقذها وكافأه ملكها بيناس، وقدمه لشعب المدينة على أنه البطل المخلص وحياه الجميع في المدينة.

وقفت ياسمين رئيس وتجسد شخصية (شهرزاد)، أمام المرآة تحدث نفسها قبل أن تدخل امرأة تدعى (تودد) وتبدأ في الاستهزاء بها.

وانزعجت شهرزاد من دخول “تودد” ونادت على “مسرور”، لتسأله عن سبب سماحه لها بالدخول، ليفاجئها أن تلك المرأة هي إحدى جواري الملك شهريار، ولا يمكنه منعها.

موعد اعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 8

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة التاسعة، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

موعد إعادة وقنوات عرض الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 23.. شركة يحيى شاكر تنتظر صدمة من مختار (فيديو)

مسلسل جودر جودر موعد عرض جودر موعد عرض مسلسل جودر موعد اعادة مسلسل جودر قصة مسلسل فراولة ابطال مسلسل جودر موعد عرض مسلسل ياسر جلال مسلسل ياسر جلال ياسر جلال قنوات عرض جودر قنوات عرض مسلسل جودر موعد مسلسل جودر الحلقة الثامنة من جودر جودر الحلقة الثامنة جودر الحلقة 8 الحلقة 8 من مسلسل جودر الحلقة الثامنة من مسلسل جودر مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد اعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 8

الأكثر قراءة

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

انقطع الاتصال واختفى صوته.. تفاصيل محاولات انتشال شاب من داخل بئر في صحراء المنيا (صور)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى