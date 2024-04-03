مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 23.. شركة يحيى شاكر تنتظر صدمة من مختار (فيديو)

مسلسل إمبراطورية ميم.. تنتظر شركة يحيى شاكر صدمة من مختار أبو المجد، بعد أن توهم مسؤولو الشركة بأن مختار هو من يُرسل ابنه مروان للتفاوض معهم، في وقت يُفكر فيه مختار أن يظهر مع الإعلامي كريم، الذراع الإعلامي للشركة، ويبدوا أنه يدبر لهم مفاجأة كبيرة على الهواء.

شركة يحيى شاكر تُغري أسرة مختار أبو المجد بـ 200 مليون جنيه

وواصلت شركة يحيى شاكر للاستثمار العقاري إغراءاتها لأسرة مختار أبو المجد، حيث عرضت مبلغ 200 مليون جنيه، في وقت واصلت فيه تهديداتها لابنه مروان بأنهم لن يتوقفوا عن الحرب التي يشنوها ضده، بينما يتمسك مختار أبو المجد بموقفه بألا يبيع المنزل.

وبدأ الشك يتسلل لمروان بأن أمرًا خطيرًا وراء هذه الشركة التي تعرض كل هذه المبالغ الطائلة، وأن يبدوا أن كارثة وراء عروضهم هذه لشراء المنازل.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد إعادة عرض الحلقة 23

وتُعرض الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم الليلة في الساعة 10:45 مساءً، على شاشة DMC.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

وتُعرض الحلقة الثالثة والعشرون على قناتي DMC و DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى.. حلا شيحة.. نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق.

والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.