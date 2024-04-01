مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي ملخص الحلقة 21

شهدت أحداث الحلقة ٢١ من مسلسل إمبراطورية ميم أحداث مهمة، كان أبرزها الخطوة التي قامت بها الدكتورة منى أبو المجد، وأثارت صدمة لدى والدها مختار الذي وقف في ذهول لم يستوعب ما قامت به ابنته الكبرى.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 21

وشهدت الحلقة الماضية عددا من الأحداث، لكن كان أهمها الرسالة التي وجدها مختار أبو المجد أثناء ذهابه لتناول إفطاره، حيث وجدها من ابنته منى، والتي أخبرته فيها أنها سافرت إلى البعثة من دون عمله، وأنا فعلت ذلك بسبب رفضه المستمر، وعدم تلبية رغبتها في الالتحاق بالبعثة العلمية.

وقدمت الدكتورة منى الاعتذار لوالدها عما فعلته، مؤكدة أنه من اضطرها لتفعل ذلك، وسوف تتصل به في أقرب وقت لطمأنته عليها.



مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 22



ومن المقرر عرض الحلقة الـ ٢٢ من مسلسل إمبراطورية ميم هذه الليلة عبر قناة DMC في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً.



مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون



وتعرض الحلقة الثانية والعشرون عبر قناتي DMC وDMC دراما، والتي ينتظرها متابعي المسلسل من أجل معرفة ما سيحدث فيها، ومحاولات شركة يحيى شاكر للاستيلاء على منزل مختار أبو المجد.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبوالمجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة: النجم خالد النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحا، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة: نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال: آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.