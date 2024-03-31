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مسلسلات رمضان 2024

ملخص الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوى

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 20 من مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي يحل في بطولته النجم خالد النبوي، مزيدا من الإثارة في الأحداث، التي كان أبرزها دموع مروان أبو المجد في مواجهة مع والده بسبب صديقته مادي، وطلب مختار منها أن تبتعد عن ابنه مروان.

مسلسل إمبراطورية ميم" تفاصيل أحداث الحلقة 20

وجاء لقاء مختار ومادي ضمن أبرز أحداث الحلقة، حينما طالبها بالابتعاد عن ابنه مروان، فردت عليه بدهشة بأن طلبه هذا من المفترض أن يطلبه من ابنه الولد، وليس من البنت، متابعة بأن علاقتهما انقطعت بالفعل منذ فترة، وأن أي تغير حدث لابنه ليست سببًا فيه، وأن السبب الحقيقي يكمن فيه "مختار" مؤكدة أن محاولاته لأن يغلق عليهم لن تؤتي شيئا إيجابيا.

وعاتب مروان أباه على ما فعله واتهمه بأنه يضعه في مواقف محرجة ويجعله صغيرًا بهذه الأفعال، فاعتذر له مختار على ما بدر منه وحديثه مع مادي.

كما حاول الدكتور أحمد التقرب من جديد إلى منى أبو المجد داخل كلية الحقوق جامعة القاهرة، لكنها رفضت ذلك قطعًا، وأخبرته أنها لم تتحدث يومًا عن مشاعر تشعر بها تجاهه، ثم تركته وغادرت المكان.

مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي ملخص حلقة 19 رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20.. توتر العلاقة بين نور النبوي ومايان السيد لهذا السبب

مسلسل إمبراطورية ميم" قنوات عرض الحلقة الـ 21

وينتظر عشاق مسلسل امبراطورية ميم ما سيحدث في حلقة الليلة، حيث من المتوقع أن تزيد وتيرة الأحداث خاصة بعد تهديد شركة يحيى شاكر بشن المزيد من الحرب على مختار من أجل إرغامه على بيع المنزل في المعادي، وتُعرض الحلقة 21 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. دموع مروان تهز مختار أبو المجد

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موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم  لـ خالد النبوي الحلقة 20

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