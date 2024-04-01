مايان السيد تنشر مقطع فيديو لـ صدامها مع مختار أبوالمجد فى "إمبراطورية ميم"

نشرت الفنانة مايان السيد مقطع فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك" للمشهد الصدامي الذي جمع الشخصية التي تؤديها (مادي) مع والد صديقها مروان (مختار أبوالمجد)، والذي يؤدي دوره النجم خالد النبوي بطل الإمبراطورية.

تفاصيل صدام مختار أبوالمجد ومادى

ووقع صدام بين مختار أبوالمجد ومادي بعد أن جلس معها وطالبها بالابتعاد عن ابنه، متهمًا إياها بأنها السبب فيما آل له من تغيرات وعصيان لوالده وعصبية، مؤكدًا أن ابنه لم يكن هكذا قبل أن يتعرف عليها، لكنها ردت عليه بأن علاقتهما منقطعة بالفعل.

وانتقدت مادي طريقة مختار أبوالمجد في التعامل مع ابنه، مؤكدة أن ما يفعله ليس هو الحل، وليس العلاج بأن يُغلق على ابنه ويعزله عن الجميع كي لا يتغير. ليرد الأب بأن التغيير إذا كان إيجابيًا فلا مانع. لترد مي متسائلة عمّن يحق له أن يُحدد ماهية هذا التغيير، أكان إيجابيًا أم سلبيًا.. ثم أشارت له باستنكار "إنت!".

ووقعت مشادة كبيرة بين مروان ووالده بسبب ما فعله الأب تجاه مادي، حيث أكد مروان أن هذه الأفعال تضعه في مواقف محرجة، وأنه يجعله صغيرًا أمام الناس.. وهنا اعتذر مختار لابنه، نادمًا على تصرفه تجاه مادي، لكن مروان لم يقبل الاعتذار.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الـ22

وينتظر عشاق مسلسل "إمبراطورية ميم" ما سوف يجري في أحداث الحلقة الجديدة هذه الليلة، حيث تُعرض الحلقة 22 على قناة dmc في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبوالمجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة: النجم خالد النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحا، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة: نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال: آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.