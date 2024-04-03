مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23.. مايا تنفعل على مادي بسبب تصرفاتها (فيديو)

انفعلت مايا مختار أبو المجد على مادي صديقة مروان، خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بسبب تدخلها المتكرر في شئون حياتهم، وحديثها عن تصرفات والدهم مختار وانتقادها له، مما أثار غضب أبناء مختار، وعنفتها مايا التي أخبرتها أن هذه الأمور هي شأن خاص بأسرتها ولا يحق لأحد أن يتدخل فيه.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23

وظهرت مادي في الحلقة 23 أثناء جلوسها بطريقة استفزت أبناء مختار، حيث تواجدت كضيفة لـ مروان، ثم أقحمت نفسها في الحديث حول شئون منزلهم، لكن مايا رفضت حديثها أكثر من مرة، غير أن مادي لم تتوقف، فانفعلت مايا أبو المجد عليها، ثم أخذت أشقاؤها وتركتها بمفردها وغادرت إلى داخل المنزل.

مادي تعود إلى مروان أبو المجد

وتحسنت العلاقات بين مادي ومروان بعد انقطاعها لفترة، حيث قبِلت اعتذاره لها بعد أن خروجه من المستشفى عقب الإصابة التي تعرض لها في مشاجرة يُعتقد أنها مُفتعلة من جانب شركة يحيى شاكر.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 23

وتُعرض الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم الليلة في الساعة 10:45 مساءً، على شاشة DMC.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

وتُعرض الحلقة الثالثة والعشرون على قناتي DMC و DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى.. حلا شيحة.. نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق.

والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.