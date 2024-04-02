الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 23.. مفاجأة جديدة من نور النبوي في منزل "مختار أبو المجد"

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 23 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، مفاجأة جديدة  من جانب مروان أبو المجد"نور النبوي،في منزل والده مختار أبو المجد،وجاءت المفاجأة هي استضافة  مادي “مايان السيد” في المنزل.

 وأقامت “مادي” في عرفة مختار أبو المجد، بسبب تركها منزلها الإيجار وخلافها مع صديقها.

وأثار استضافة مادي بالمنزل غضب مختار أبو المجد، من جانب ابنه مروان أبو المجد، الإ أن الأخير حاول إقناعه بأن هذا الأمر بشكل طارئ بسبب ظروفها الغير مستقرة أسريًا.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.
فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.
واحتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.

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