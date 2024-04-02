مسلسل إمبراطورية ميم.. موعد عرض الحلقة 23

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل إمبراطورية ميم

وسبق أن شهدت الحلقة 22 من مسلسل إمبراطورية ميم مشهدًا مؤثرًا بين مختار أبو المجد وابنه مروان بعد إصابة الأخير في مشاجرة وحجزه في المستشفى، حيث دار بينهما حوارًا صريحًا حينما حاول الأب معرفة ما المشكلة التي جعلت مروان يتغير معه في الفترة الأخيرة.

كان مروان أصيب في مشاجرة، يُعتقد أنها مدبرة من جانب شركة يحيى شاكر لإجبار أسرة مختار أن يتركوا المنزل ويبيعوه للشركة التي تُحاول بكل قوة أن تستحوذ على المنازل في المربع السكني الذي يعيشون فيه في منطقة المعادي بالقاهرة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.





قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.