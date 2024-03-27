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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "إمبراطورية ميم" ملخص الحلقة 16.. ماذا بعد فوز "مروان" بالانتخابات؟

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، إعادة عرض الحلقة 16 من مسلسل امبراطورية ميم ، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملخص الحلقة 16 من مسلسل امبراطورية ميم

شهد مسلسل “امبراطورية ميم”، بداية مروان أبو المجد، مع مسئوليات كثيرة تنتظره بعد فوزه بانتخابات إدارة إمبراطورية ميم، في مسلسل إمبراطورية ميم الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي في دور مختار أبو المجد، بينما يقوم بدور مروان نجله نور النبوي، وتُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية تُعرض في شهر رمضان.

وبدأت مُعاناة مروان أبو المجد بعد فوزه بالانتخابات باكتساح أمام والده مختار أبو المجد (خالد النبوي) حيث حصد مروان 9 أصوات من مجموع 10أصوات، بينما لم يحصل الأب سوى على صوت واحد، وهو ما أصاب الجميع بصدمة كبيرة من هذه النتيجة التي لم يتوقعها أحد في المنزل أو من يعرفونهم.

واكتشف مروان مسئوليات ثقيلة تنتظره في إدارة المنزل، وبدأت بوجود شقيقته الصغرى منة (منى أحمد زاهر) في غرفته، والتي طالبته بغرفة منفردة لها لوحدها، إلى جانب زيادة مصروفاتها، وواجهته بحديثه السابق عن السياسية، وأن كل شئ يدور في المنزل هو جزء من السياسة، مما أحرجه أمامها، وسارع بوعدها بدراسة الأمر، ضمن أحداث مسلسل إمبراطوية ميم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

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مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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