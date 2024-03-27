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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "إمبراطورية ميم" الحلقة 17.. مايان السيد تحاول إقناع نور النبوي ببيع المنزل

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

 مسلسل امبراطورية ميم  الحلقة 17.. تعرض على قناة dmc دراما، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 17  

شهدت الحلقة 17 من مسلسل امبراطورية ميم،تطورات في علاقة مادي"مايان السيد" ومروان أبو المجد “نور النبوي”،وأصبحت أكثر قربًا.

وتحاول “مادي” بالضغط على مروان أبو المجد لإقناع والده ببيع منزله لشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري، والربح من بيع منزلهم.

وشهدت الحلقة 17 تصاعدا فى الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد فوز مروان أبو المجد - نور النبوي، فى انتخابات إدارة المنزل، ووضع لائحة وعدة قرارات لأفراد الإمبراطورية، أبرزها السماح والمرونة فى مواعيد العودة إلى المنزل، كما قرر السماح لشقيقته مايا - إلهام صفي الدين، بالذهاب للتمرين، كما عين شقيقة الصغير مازن - آدم وهدان ينوب عنه فى حالة عدم تواجده بالمنزل.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

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فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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