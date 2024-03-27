مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17.. إلهام صفي الدين تثير غضب نشوى مصطفى

انطلقت مساء اليوم الحلقة 17 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، على قناة dmc دراما، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الحلقة 17 من مسلسل امبراطورية ميم

بدأت الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم، بمشهد باستضافة “مايا” والتي تقوم بدورها الفنانة إلهام صفي الدين، صديق لها بالنادي في منزل والدها مختار أبو المجد.

وأثار استضافة صديقها غضب شقيقتها الكبري منى “ هاجر سراج الدين”، وعمتها مدية “نشوى مصطفى”، بسبب عدم اعتيادهما على زيارة أصدقائهم من الشباب بالمنزل.

وتصاعدت الأحداث بعد فوز مروان أبو المجد بانتخابات إدارة منزل امبراطورية ميم، وبدأت مسئولياته الفعلية في إدارة المنزل.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم



تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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