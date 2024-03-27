مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. فوضى داخل دوار الكبير بسبب مربوحة

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 17.. بدأت الأحداث بحضور أسرة مربوحة إلى دوار الكبير للإقامة معها بعد إصابتها بكسر في القدم.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 17

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل الكبيرأوى الجزء الثامن، عودة جونى مرة أخرى إلى قرية المزاريطة ليفاجأ عند دخوله الدوار بوجود أسرة مربوحة وقيامهم بعدة أفعال أزعجته، منها تبول الأطفال الصغار فى أركان الدوار وفى حجرة نومه.

وعرض جونى على مربوحة مساعدته فى إقناع الكبير بمشروعه الجديد مما أثار استغراب مربوحة لتقول له: مشاريع تانى"

مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 18

مسلسل الكبير اوي 8

وينتظر الملايين متابعة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 18 والاستمتاع بمغامرات مجموعة كبيرة من نجوم الفن، في تمام الساعة 6:05 مساء الغد، وذلك عقب أذان المغرب مباشرة، وقت تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

مسلسل الكبير اوي 8 التعرة يسرق المدرس

فى السياق، يستعد جميع المتابعين لمشاهدة الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكبير أوى 8، وذلك من خلال شاشات عدة قنوات متخصصة، هى on وon دراما يوميًا بتقنية HD وأيضا عبر منصة watchit لإتاحة مشاهدة المسلسل طوال 24 ساعة يوميا.

قصة مسلسل الكبير اوي 8



فى النهاية، تشهد مسلسل الكبير اوي 8 مغامرات ومواقف كوميدية يومية، كانت بدايتها قيام حزلقوم وفرقته بسرقة بنك، وذلك على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وهو يرتدي البدلة الحمراء الشهيرة، وايضا إصابة مربوحة وحملها من الكبير اوي.

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