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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير أوى 8 أحداث الحلقة 17| هل تحمل مربوحة من الكبير؟

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 أحداث الحلقة 17.. بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، بداية مثيرة مع تخوف العترة من معرفة الكبير بسقوطه فى الامتحان ومنعه من الذهاب إلى رحلة لمدينة دهب، مع ظهور رغبة مربوحة فى الحمل خوفا من زواج الكبير.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 17

كما بدأت الحلقة 17  من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن للنجم أحمد مكى وضيفة شرف الحلقة الفنانة دنيا سامى، بقيام والد مربوحة وأسرتها أثناء تناول الطعام على مائدة الكبير أوى، بوضع الطعام والفاكهة فى أحد الأكياس لاخذها معهم إلى المنزل وسط إستغراب العترة والذى تم منعه من تناول قطع البانيه، وبدأت دينا سامى بالعد التنازلى لتناول الطعام من رقم 3 إلى رقم 1ولم يستطيع جونى والعترة ومربوحة تناول أى طعام بسبب هجوم أسرة مربوحة ومنهم فريد. 

مسلسل الكبير اوي 8

كما تخوف العترة من إعلان سقوطه فى المدرسة ومنع الكبير له من الذهب إلى رحلة مدينة دهب واقنعته دينا بسرقة لاب توب المدرس واللى عليه نتيجة الإمتحان، وسط إستغراب مربوحة من رمى قشر اللب من والدها على الأرض وأختها تطلب منها أن تحمل من الكبير لعد زواجه من واحدة جديدة، وأخبرتها أختها إن إحدى السيدات إمكتشفت وضع حبوب منع الحمل من زوجها لمنعها من الحمل، مما أدى لتخوف مربوحة.

مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 18

مسلسل الكبير اوي 8

كذلك، يترقب ملايين المشاهدين، متابعة الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوى 8، والاستمتاع بمغامرات مجموعة كبيرة من نجوم الفن، في تمام الساعة 6:05 مساء غد الخميس، عقب أذان المغرب مباشرة، وقت تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

وأيضا يستعد المشهدين لمتابعة مسلسل الكبير أوى 8، الحلقة الثامنة عشر فى أوقات مميزة، عبر قنوات متخصصة وهى on وon دراما يوميًا بتقنية HD وأيضا عبر منصة watchit لإتاحة مشاهدة المسلسل طوال 24 ساعة.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. رسوب العترة في الإمتحان وكسر قدم مربوحة

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مسلسل الكبير أوي 8 لـ"أحمد مكي" ملخص الحلقة 16.. هل ينجو الكبير من عائلة مربوحة؟

فى السياق، تشهد حلقات مسلسل الكبير أوى 8 مغامرات ومواقف كوميدية، بدايتها قيام حزلقوم وفرقته بسرقة بنك، وذلك على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وهو يرتدي البدلة الحمراء الشهيرة، وايضا إصابة مربوحة وحملها من الكبير اوي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، يشارك أبطال مسلسل الكبير أوي 8 فى متعة ملايين المشاهدين ومنهم رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجرس، وحاتم صلاح في دور نفادي، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ومصطفى غريب، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. رسوب العترة في الإمتحان وكسر قدم مربوحة

مسلسل الكبير أوي 8 لـ"أحمد مكي" ملخص الحلقة 16.. هل ينجو الكبير من عائلة مربوحة؟

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