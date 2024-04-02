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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 22

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر متابعي مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، معرفة ما ستؤول عنه الحلقات القادمة من المسلسل وسط الأحداث الملتهبة في نهايته، والتي زادت وتيرتها في الحلقة 22 مساء أمس الاثنين، حيث يتساءل المتابعون عن موعد إعادة الحلقة.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 22

ويتم إعادة الحلقة 22 من مسلسل إمبراطورية ميم الساعة السادسة مساءً على قناة DMC Drama، وتُعاد في الساعة الثالثة والنصف فجرًا، ثم في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

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مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 22

وكان أبرز أحداث الحلقة 22 من مسلسل إمبراطورية ميم هي المشاجرة التي تعرض فيها مروان أبو المجد لإصابات بالوجه والرأس، وألمح الإعلامي كريم  طليق مي، في حديثه إلى طليقته إلى أنه ربما تكون هذه ليست مجرد مشاجرة، ولكن قد تكون مخططة للاعتداء على مروان، في إشارة إلى أن شركة يحيى شاكر للاستثمار العقاري ربما تكون هي المخططة لهذا، ضمن ضغوطها في الفترة الأخيرة على مختار من أجل إجباره على بيع المنزل وإتمام الصفقة.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 23

وتُعرض الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم الليلة في الساعة 10:45 مساءً، على شاشة DMC.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

وتُعرض الحلقة الثالثة والعشرون على قناتي DMC و DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.

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