مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 22.. نقل نور النبوي للمستشفى

انطلقت مساء اليوم الحلقة 22 من مسلسل امبراطورية ميم من بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا،على قناة DMC دراما، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل امبراطورية ميم

بدات الحلقة 22 من مسلسل امبراطورية ميم، بأحداث حزينة وتأثر مختار أبو المجد"خالد النبوي" برحيل وسفر ابنته منى خارج مصر للدراسة في بعثة دراسية في باريس تابعة للجمعة التي تعمل بها.

وتصاعدت أحداث الحلقة، حيث تم نقل مروان أبو المجد “نور النبوي” للمستشفى بعد دخوله في غيبوبة قصيرة بعد تعرضه للضرب من أصدقاء حبيبته مادي"مايان السيد"، واطمئن مختار على ابنه بالمستشفي عقب تعافيه بالمستشفى.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل امبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 23



تعرض حلقات مسلسل امبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.



فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.



