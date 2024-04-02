مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23.. هل يقبل "النبوي" حضور برنامج محمد محمود عبد العزيز؟

يبحث الجمهور عن توقعات الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا والفنان محمد محمود عبد العزيز، وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

توقعات الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم

وتوقع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض أحداث الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم، ومن أهمها مشاركة مختار أبو المجد "خالد النبوي" في برنامج "كريم الدالي" محمد محمود عبد العزيز ليعبر عن الفريق الرافض لبيع منازله من سكان حي المعادي.

وكان كريم الدالي قد حاول خلال الحلقات الماضية الضغط على مختار أبو المجد للمشاركة في برنامجه، لمحاولة إحراجه وإحراج الفريق الرافض لبيع منازله بمنطقة المعادي خاصة مع ضغوط شركة “يحيى شاكر ”للتطوير العقاري.

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.



أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.