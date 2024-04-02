مسلسل إمبراطورية ميم ملخص الحلقة 22.. خلاف على سفر "منى" في بعثة لباريس

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم ملخص الحلقة 22

تصاعدت الخلافات خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22 بين مختار أبو المجد خالد النبوي وأبنائه، وأبرزهم مروان ”نور النبوي".

وركزت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22 على مواجهة ساخنة بين مختار أبو المجد و"مروان" خلال وجودهما بالمستشفى، ويحاول والدهم معرفة أخطائهم التي تزعجهم في طريقة تشنئته لهم.

وخرج مروان من المستشفي بعد تعافيه، وعقب خروجه التقى “مادي” في الجامعة لمحاولة الصلح معها بعد مشادتهم بسبب الغيرة وعدد من الخناقات الأخرى خاصة مع طلب مختار أبو المجد أن تبتعتد عنه.

مسلسل إمبراطورية ميم ملخص الحلقة 22

وتوالت أحداث الحلقة 22 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، بين أبناء مختار المجد وردود أفعالهم حول سفر شقيقتهم "منى" هاجر السراج، للمشاركة في بعثة دراسية في باريس بدون موافقة والدها مختار أبو المجد.

وأيدت “مايا” التي تقوم بدورها الفنانة الهام صفي الدين، قرار شيقيتها منى “هاجر السراج” في ترك المنزل والسفر إلى باريس في بعثة دراسية دون موافقة والدها لتحقيق حلمها في السفر للدراسة.

كما توالت الأحداث في الحلقة، ووقعت مواجهة كبيرة بين مختار أبو المجد"خالد النبوي" وابنه مروان، بعد إصابته بعدة كدمات بعد خناقة مع عدد من الشباب، وتساءل مختار أبو المجد، مع ابنه ما أخطائه مع أبنائه التي تسببت في التمرد ضد من جانبهم.

موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.



قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.