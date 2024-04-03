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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 23 وأبرز أحداثها

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 23 مسلسل إمبراطورية ميم أحداثًا جديدة في المسلسل، وسط تزايد حدة التهديدات من جانب شركة يحيى شاكر للاستثمار العقاري والتي تُحاول الاستحواذ على منزل مختار أبو المجد والمربع السكني الذي يقيم فيه كاملًا في منطقة المعادي بالقاهرة.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد إعادة عرض الحلقة 23

تُعاد الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم الساعة 6:05 مساء اليوم على قناة DMC دراما، وتُعاد في الساعة 3:30 فجرًا، ثم في الساعة 12 ظهرًا.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 23

وشهدت الحلقة 23 تهديدًا مباشرًا من مندوبة شركة يحيى شاكر لـ مروان أبو المجد، لتتزايد وتيرة التهديدات من جانب الشركة من أجل إجبارهم على بيع منزلهم، وذلك بعد ضغوط كبيرة تمارسها الشركة عليهم في الفترة الأخيرة لإجبارهم على البيع، حيث وصل العرض الجديد لبيع منزل مختار أبو المجد إلى 200 مليون جنيه، لكن مختار يرفض.

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مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 23

وتُعرض الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم الليلة في الساعة 10:45 مساءً، على شاشة DMC.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

وتُعرض الحلقة الثالثة والعشرون على قناتي DMC و DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى.. حلا شيحة.. نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق.

والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.

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