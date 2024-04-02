مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23.. تعطيل الكهرباء حيلة جديدة لإجبار "أبو المجد" على بيع منزله

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 23.. حاولت شركة يحيى شاكر الضغط على عائلة مختار أبو المجد “خالد النبوي” بشكل مكثف، حيث عطلت مولد الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار للمرة الثانية.

مسلسل إمبراطورية ميم أحداث الحلقة 23

واكتشف “أبو المجد” أن عمال شركة يحيى شاكر قاموا بتعطيل المولد الكهربائي، ويحاولون تعطيل جميع الخدمات بالمنزل إجباره على البيع.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم





مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مسلسل امبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 24

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

و احتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.