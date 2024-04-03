إمبراطورية ميم الحلقة 23 | خالد النبوى يتفاجأ بوجود مايان السيد فى المنزل

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث المتصاعدة، خاصة بعد خروج مروان - نور النبوي من المستشفى، وتماثله الشفاء من إصابات عديدة بسبب مشاجرة بينه وبين مجموعة من الشباب داخل إحدى الملاهي الليلية بسبب غيرته على صديقته مادي - مايان السيد.

مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم الحلقة 23 | خالد النبوي يتفاجأ بوجود مايان السيد فى المنزل

توالت أحداث الحلقة 23، وشهدت الكثير من المفاجآت والتطورات إذ عاد مختار أبو المجد - خالد النبوي، من العمل إلى منزل الإمبراطورية، وحينها تفاجأ بإقامة مادي - مايان السيد فى المنزل، ما رفضه بشده، وذهب مسرعا للتحدث مع نجله مروان - نور النبوي، ولفت انتباهه إلى أن هذا خطأ ولا يتناسب مع العادات والتقاليد وسأله "هو ينفع أختك تبات فى بيت زميلها يا مروان.. تقبل الموقف ده على أختك"، ومن ثم أكد له مروان أن مادي - مايان السيد تمر بظروف متخبطة ولديها بعض المشكلات وأنها ستقيم معهم فى المنزل لفترة مؤقتة.

مسلسل إمبراطورية ميم

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعي تشويقي، ويتناول قصة أب لديه 6 أبناء، اختار لهم جميعًا أسماء تبدأ بحرف الـ"ميم"، لتكون لديه "إمبراطورية ميم"، وعمل طوال حياته على تربية أولاده بناءً على قواعد ومبادئ، كما فرض سيطرته الكاملة عليهم، لكن عندما يصل أكبر أبنائه لمرحلة الشباب، يُفاجئ به يطلب إجراء انتخابات في البيت لتحديد من يتولى إدارة المنزل، فيشعر أنه قد يفقد سلطته، ورغم ذلك يوافق على مقترح ابنه.

مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يتكون من 30 حلقة مأخوذ عن القصة الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ويشارك فى بطولته أمام خالد النبوي مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عزالعرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، نورهان منصور، عمر زهران، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سلامة.