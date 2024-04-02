مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23 |ضغط متزايد على خالد النبوي لبيع منزله بـ200 مليون جنيه

توالت أحداث الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق حلقاته مع بداية موسم مسلسلات رمضان 2024، ويعرض حصريا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إمبراطورية ميم الحلقة 23 | زيادة الضغط على خالد النبوي لبيع المنزل مقابل 200 مليون جنيه

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم، محاولات جديدة لشركة العقارات التي ترغب في شراء منزل مختار أبو المجد - خالد النبوي، وهو مازال مُصر على الرفض، وجددت الشركة عرضها عليه وعلى كل الرافضين لبيع منازلهم في المنطقة.

ومازال مواصلة يحيى شاكر الضغط على مختار من خلال قطع الكهرباء والماء والحرارة والإنترنت من أجل بيع المنزل، لدرجة أنه أرسل أشخاصا عند منزل مختار أبو المجد، أتلفوا مولد الكهرباء الموجود في منزله، لذا قرر مروان أن يذهب لنادين ويتفاهم معها لتخبره أن مبلغ البيع وصل لـ200 مليون جنيه.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، على منصة Watch it فى تمام الساعة 06.05 مساء.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، ويضم 30 حلقة ويناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية والاجتماعية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم والمسلسل مأخوذ من القصة التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والعمل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، نور النبوي، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، وعمر زهران، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن وريمون توفيق، والمسلسل من إنتاج شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.