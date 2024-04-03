موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 23

يتشوق الملايين من متابعين مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، معرفة موعد إعادة الحلقة 23 والقنوات الناقلة، وذلك لما حملته الحلقة الثالثة والعشرون مسلسل إمبراطورية ميم لمزيد من تطورات ومغامرات مختار أبو المجد - خالد النبوي مع أبناء الإمبراطورية.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد إعادة عرض الحلقة 23

يتم إعادة عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم فى تمام الساعة العاشرة صباحا على قناة دي إم سي، وتعاد مرة اخرى الساعة 12:00 ظهرًا، على قناة دي إم سي دراما.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 23

وشهدت الكثير من المفاجآت والتطورات، أبرزها عودة مختار أبو المجد - خالد النبوي، من العمل إلى منزل الإمبراطورية، وحينها تفاجأ بإقامة مادي - مايان السيد فى المنزل، ما رفضه بشده، وذهب مسرعا للتحدث مع نجله مروان - نور النبوي، ولفت انتباهه إلى أن هذا خطأ ولا يتناسب مع العادات والتقاليد وسأله "هو ينفع أختك تبات فى بيت زميلها يا مروان.. تقبل الموقف ده على أختك"، ومن ثم أكد له مروان أن مادي - مايان السيد تمر بظروف متخبطة ولديها بعض المشكلات وأنها ستقيم معهم فى المنزل لفترة مؤقتة.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 24

ويتساءل عدد كبير من متابعي أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي عن مواعيد عرض الحلقة 24 وهو ما نرصده اليكم بالتفاصيل

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على منصة واتش آت الرقمية في تمام الساعة 06:05 مساءً.

كما تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميًا فى تمام الساعة 10:45 مساء على قناة dmc، ويتم إعادة الحلقة على نفس القناة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 06:05 مساءً، وتعاد مرتين الساعة 12:00 ظهرًا، والثانية في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعي تشويقي، ويضم 30 حلقة ويتناول قصة أب لديه 6 أبناء، اختار لهم جميعًا أسماء تبدأ بحرف الـ"ميم"، لتكون لديه "إمبراطورية ميم"، وعمل طوال حياته على تربية أولاده بناءً على قواعد ومبادئ، كما فرض سيطرته الكاملة عليهم، لكن عندما يصل أكبر أبنائه لمرحلة الشباب، يُفاجئ به يطلب إجراء انتخابات في البيت لتحديد من يتولى إدارة المنزل، فيشعر أنه قد يفقد سلطته، ورغم ذلك يوافق على مقترح ابنه.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميا بشكل حصري، على شبكة قنوات dmc وdmc دراما، ومنصة WATCH IT الرقمية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق، والمسلسل من إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.